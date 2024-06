Adele stoppede lørdag aften en koncert for at give en tilskuer en opsang.

Det skete under en koncert i Las Vegas, hvor en enkelt tilskuer fik lidt mere opmærksomhed, end han formentligt havde ønsket sig. Det skriver Sky News.

Under koncerten, der blev holdt på koncertstedet Caesars Palace i spillebyen, lød det pludselig fra én blandt publikum: »Pride stinker.«

Juni er Pride-måned, der er en fejring for kærlighed blandt LGBT+-personer og en markering af seksuelle minoriteters og kønsminoriteters rettigheder over hele verden.

Og sådan en kommentar lod Adele ikke gå upåagtet hen.

Midt under koncerten stoppede hun op, sendte en dirrende pegefinger i mandens retning og henvendte sig direkte til ham, med det, der kun kan betegnes som en gedigen omgang voksen skældud.

»Er du f …. dum? Lad være med at være så f …. latterlig. Hvis du ikke har noget pænt at sige, så hold din kæft, okay?,« siger hun i optagelser fra koncerten, der siden er blevet delt vidt og bredt på de sociale medier.



På sin Instagram-profil høster ‘Hello’-sangeren dagen derpå roser fra sine følgere.

»Jeg elsker din kommentar: ‘Hvis du ikke har noget pænt at sige, så hold mund.’,« lyder det fra en.

En anden skriver om koncerten:

»Dét var det bedste.«

Mens det fra en tredje følger lyder:

»Glædelig Pride! Tak for altid at være den største støtte.«

Det er ikke første gang, at Grammy-vinderen har vist sin støtte til Pride og LGBTQ-personer.

For eksempel dedikerede hun i 2016 et show i Belgien til ofrene for den massakre, der forinden havde kostet 49 mennesker livet på en natklub i Florida.