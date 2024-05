Man kan sige, at desserten har vist sig at have en ganske bitter eftersmag.

For efter en intens og flere uger lang offentlig klapjagt er et forhadt britisk ægtepar blevet afsløret, identificeret og anholdt.

Onsdag var Ann og Bernard McDonagh så for retten i Swansea, hvor de i første omgang erkendte alt. Det skriver Sky News.

Ja, de er løbet fra regningen på en række restauranter og har dermed efterladt udeståender for mere end 10.000 kroner.

Sagen har fået enorm opmærksomhed i Storbritannien, hvor ægteparret er blevet udskammet og nærmest har været jaget vildt i de seneste uger.

Det hele begyndte at rulle midt i april, da restauranten Bella Ciao i Swansea på Facebook skrev om en større familie, der havde bestilt de dyreste retter på menukortet og masser af drikkevarer.

Men var stukket af fra regningen på knap 3.000 kroner.

Kort fortalt havde en kvindes betalingskort tilsyneladende ikke virket, da hun var blevet tilbage med sin søn for at betale.

Sådan så billedet ud, som restauranten delte. Ann og Bernard McDonagh ses siddende op ad væggen. Foto: Facebook/Bella Ciao Vis mere Sådan så billedet ud, som restauranten delte. Ann og Bernard McDonagh ses siddende op ad væggen. Foto: Facebook/Bella Ciao

I stedet ville kvinden hente et andet kort, mens sønnen blev tilbage. Han fik dog et telefonopkald og forlod også restauranten – udenfor satte han i løb.

Personalet på restauranten så dem aldrig igen.

»Skam jer,« som det også lød i beskrivelsen af hændelsen på Facebook, hvor der også blev delt et billede og en overvågningsoptagelse af de ubetalende gæster.

Den gik i den grad viralt med mere end titusind likes, kommentarer og delinger. Ifølge Daily Mail så mere end 12 millioner brugere Bella Ciaos opslag på kun få dage, mens medie efter medie skrev om hændelsen.

Og så skete der noget.

For hurtigt kunne flere andre walisiske spisesteder fortælle, at de havde oplevet det samme.

Tilsyneladende med den samme familie og den samme fremgangsmåde.

Derfor endte det med, at politiet kunne banke på ægteparrets hoveddør i den lille by Port Talbot i Wales, der i øvrigt forinden var blevet raseret af ukendte – og muligvis – hævngerrige gerningsmænd.

Ved det indledende retsmøde onsdag erkendt Ann og Bernard McDonagh altså, at de fem gange fra august sidste år til april i år havde snydt fem restauranter for et beløb svarende til lige omkring 10.120 kroner.

Det kom også frem, at Ann McDonagh i samme periode havde begået storstilet tyveri fra supermarkeder, stormagasiner og mærkevarebutikker for et lignende beløb.

Også det blev tilstået.

Den endelige dom vil blive afsagt 29. maj.