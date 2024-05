Byrådet i Prag har fået nok.

Nok af fulde turister, nok af støjforurening og ikke mindst nok af udklædte voksne til polterabender.

Derfor foreslår byrådet nu at indføre et decideret forbud mod 'fjollede kostumer' i den tjekkiske hovedstad, skriver Independent.

Idéen med forslaget er, at det skal reducere støj og uregerlig adfærd fra turister.

Det er polterabender som dette, der fører til støj i Prag. Foto: Milos Ruml/AP/Ritzau Scanpix

For en beboer har tilstanden i Prag været så ulidelig, at han demonstrerede med sin egen krop.

I april begyndte Štěpán Kuchta nemlig en sultestrejke.

»Mit helbred er allerede ødelagt af kronisk støj. En sultestrejke er intet imod det,« sagde han til det tjekkiske medie Novinky.

Ifølge ham kom støjen især fra hurtig og rytmisk musik, skrigende fester og dyttende biler.

En del af de larmende turister kommer ifølge virksomheden Prague Weekends også fra Danmark.

Driftsleder Ondrej Dostalik vurderer, at virksomheden sender fem grupper af festglade danskere til Prag hver måned.

Ondrej Dostalik mener ikke, at et forbud mod fjollede kostumer kommer til at påvirke virksomheden, der lever af at arrangere festture til Prag.

»Jeg er ligeglad. Måske kommer forbuddet, måske kommer det ikke. Det er kun omkring 10 procent af vores kunder, der tager kostumer på,« siger han til B.T.

Desuden mener han, at tingene foregår roligt i Prag i forhold til andre dele af verden.

»Jeg har været i Storbritannien, og der er det langt værre. Selvfølgelig er der fulde turister i en bymidte.«