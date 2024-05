Skal staten regulere, hvad kebab må koste?

Svaret er 'ja', hvis du spørger det tyske parti Die Linke.

Det skriver flere medier, heriblandt The Guardian.

De vil have et såkaldt 'Dönerpreisbremse' – altså et loft for, hvor meget den populære kebab-spise döner må koste.

Og det her er noget, der fylder for tyskerne. Det fortæller kansler Olaf Scholz, der igen og igen bliver spurgt til de stigende priser på döneren.

»Det er ret påfaldende, at jeg overalt, hvor jeg kommer, hovedsageligt fra unge mennesker, bliver spurgt, om der ikke burde være en prisbremse på döner,« har han sagt, mens regeringen på sociale medier har set sig nødsaget til at forklare prisstigningerne, som primært skyldes stigende løn og energipriser.

Die Linke vil nu have et prisloft på 4,9 euro for en döner og 2,9 euro for unge mennesker.

Men for at det skal lykkes, må staten gå ind og støtte sælgerne økonomisk, hvilket ikke vil blive billigt.

Det vurderes, at der hvert år sælges 1,3 milliard dönere i Tyskland. Alene i Berlin bliver der hver dag langet 400.000 over disken. Det svarer til, at der sælges dönere for syv milliarder euro.

Derfor vil et statsstøttet prisloft – ifølge Die Linkes beregninger – koste staten fire milliarder euro.

Olaf Scholz er dog ikke umiddelbart med på idéen.

Han har sagt, at et prisloft ikke er muligt i en fri markedsøkonomi. I stedet har han rost Den Europæiske Centralbank for at have bragt den inflation, som har været med til at øge prisen på kebab, ned.

The Guardian har også talt med en döner-sælger i Berlin, Deniz, som på to år har sat prisen op fra 3,9 euro til 7. Han har også svært ved at se, hvordan prisen skal falde.

»Vi har været tvunget til at sætte prisen op på grund af eksploderende husleje-, energi- og fødevarepriser. Folk taler hele tiden til os om dönerflation, som om vi snyder dem, men det er helt uden for vores kontrol.«