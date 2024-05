I 2005 fik en mandlig idrætslærer første gang ordre på at holde sig væk fra pigernes omklædningsrum.

Ikke desto mindre kunne han fortsætte som lærer i selvsamme kommune. Og i årene efter begik han igen nye forbrydelser.

Noget, han fredag er blevet dømt for, skriver Expressen og SVT.

I årevis stalkede og filmede han over 100 folkeskolepiger, der var mellem fem og ti år, på en skole nær Stockholm.

Gerningstidspunkterne er bestemt til mellem 2019 og 2022.

Straffen lød på fængsel i tre år og seks måneder.

Manden blev afsløret for to år siden, da flere kollegaer så ham filme elever. Det førte til, at de kontaktede politiet.

Og dagen efter foretog man en ransagning hos manden, hvor politiet fandt materiale, der viste mandens handlinger.

Han har generelt tilstået forbrydelserne, oplyser svensk politi.

Udover fængsel, skal den nu tidligere idrætslærer betale erstatningen til hver af pigerne.

Erstatningerne ligger mellem på 5000 og 35.000 svenske kroner – mellem 3000 og 22.000 danske kroner.