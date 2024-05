Kjolerne strålede, håret var sat, gæstelisten var lige efter bogen, og kong Frederiks tale sad i skabet.

Men en særlig gestus gik måske alligevel manges næser forbi, da kongeparret mandag aften var til gallamiddag under deres statsbesøg i Sverige.

Dronning Mary benyttede nemlig lejligheden til at hædre sin mands mormor, dronning Ingrid, på en helt særlig måde under besøget.

Det fortæller historiker Emma Paaske i B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen':

Dronning Mary og dronning Silvia ved ankomsten til gallataffel på det kongelige slot. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Mary og dronning Silvia ved ankomsten til gallataffel på det kongelige slot. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Det, som jeg som regel er mest interesseret i ved de middage, er smykkerne. Jeg var meget spændt på, hvad for nogle smykker, som dronning Mary havde taget med,« siger Emma Paaske, der lagde mærke til, at dronning Mary havde iført sig et ganske særligt smykke ved gallamiddagen.

»Der var en masse historie, der knyttede sig til det, og jeg synes, det var enormt smukt, at Mary også havde tænkt på det,« forklarer hun.

Emma Paaske lagde desuden mærke til, at den svenske kronprinsesse Victoria også havde iført sig en særlig tiara, som også hædrede Danmark på en særlig måde.

Hør mere om, hvilket smykke dronning Mary havde taget på, og hvordan det hædrede dronning Ingrid i 'Kongehuset bag kulissen'. Du skal omkring 9 minutter ind i podcasten for at høre den særlige historie om smykket og kronprinsesse Victorias tiara.

Lyt i Spotify på Apple Podcast eller ved at trykke play herunder.



I B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen' sætter B.T.s kongehusreporter Silla Bakalus sammen med eksperter hver uge fokus på ugens vigtigste royale historie.