46-årige Dorit Kemsley, kendt fra serien 'Real Housewives of Beverly Hills', skal skilles efter ni års ægteskab.

Det oplyser hun på sin Instagram-profil.

Her skriver hun, at hun og sin nu eksmand, Paul Kemsley, har haft nogle udfordringer de seneste år.

Og derfor har de nu besluttet sig for at lade sig skille.

»For at beskytte vores nære venskab og bevare et harmonisk miljø for vores børn, har vi sammen taget den svære beslutning at tage lidt tid fra hinanden og revurdere vores forhold, mens vi prioriterer børnene,« skriver de i en fælles udtalelse.

Parret blev gift i 2015.

Sammen har de to børn på henholdsvis ti og otte år.

Siden 2016 har modedesigneren Dorit Kemsley været en del af realityserien 'Real Housewives of Beverly Hills'-serien, der følger en række kvinder og deres ekstravagante liv i Beverly Hills.

For tre år siden var hun udsat for en yderst skræmmende hændelse, da hun blev udsat for et indbrud.

Hun vågnede en nat, da tre maskerede røvere stod for fodenden af hendes seng og truede med at slå hende ihjel.