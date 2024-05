»Et rigtig godt trick er at starte med at se, hvor du kan få det gratis.«

Sådan lyder det fra Claus Bülow Christensen, digital analytiker og arrangør af Copenhagen Future Tv Conference, i den seneste udgave af podcasten Spar Kassen.

Her gennemgår eksperten fem forskellige muligheder for at spare på streaming.

Og i et af tilfældende ser han nærmere på, hvordan du ganske enkelt kan skabe en bund af streaming uden at betale en krone.

»Sådan noget som DRTV - det kan man ikke tillade sig at sige er gratis, for vi betaler over skattebilletten, men der er rigtig meget godt indhold. Og så er der alle de her gratis tjenester som Pluto Tv, som også er helt udmærket. Der er ret mange gratis tjenester derude. Der kan du starte.«

Hør, hvor store summer, du kan spare - og alle fem sparemuligheder i Spotify, Apple Podcast eller ved at klikke play herunder.