Den svenske OL-guldvinder og atletikikon Stefan Holm er blevet anklaget for et overfald mod en skoleelev.

Episoden skete på den tidligere højdespringers første arbejdsdag på en skole i byen Karlstad.

I forbindelse med et slagsmål i klasselokalet, da han tog fat i en elev og slæbte ham gennem klasseværelset.

Det skriver NWT.

Stefan Holm fejrer sit VM-guld i 2003 ved indendørs-VM. Foto: Damien Meyer/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Stefan Holm fejrer sit VM-guld i 2003 ved indendørs-VM. Foto: Damien Meyer/AFP/Ritzau Scanpix

47-årige Stefan Holm slæbte den pågældende elev, da vedkommende forsøgte at forlade klasseværelset, men det satte Stefan Holm altså en stopper for.

Hændelsen har nu medført, at den svenske legende er blevet politianmeldt for mishandling.

»Jeg ved, at jeg ikke må gøre det her, og at det jeg gjorde, var forkert. Jeg fortryder inderligt at have gjort det og ved, at jeg krydsede en grænse,« siger Stefan Holm til NWT.

Stefan Holm har vundet hele tre gange VM-guld, EM-guld og OL-guld i sin imponerende karriere som højdespringer.