»Det er med stor sorg, at vi må meddele, at Tim Bergling, bedre kendt under kunstnernavnet Avicii, er død.«

Sådan lød chokmeldingen fra den verdenskendte DJ's mor i 2018 – nu er hans ekskæreste også gået bort.

Det skriver norske Dagbladet.

»Hun var en unik person, der oplevede mange eventyr i løbet af sit korte liv,« lyder ordene i dødsannoncen om Emily Goldberg, der kun blev 34 år.

Avicii blev kun 28 år. Foto: Amy Sussman/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Avicii blev kun 28 år. Foto: Amy Sussman/AP/Ritzau Scanpix

Emily Goldberg døde af en lungeemboli (blodprop i lungerne, red.) 3. april i Californien, skriver mediet.

Hun mødte Avicii – der blandt andet er kendt for sangene 'Hey Brother,' Levels' og 'Wake Me Up' – tilbage i 2011, hvor de to gik fra hinanden i 2013.

Avicii nåede heller ikke at blive gammel, men på sine blot 28 år på jorden, fik han skabt et navn de fleste aldrig glemmer.

I sin levetid blev han i mange år betragtet som en af verdens førende DJ's.