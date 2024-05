Har Donald Trump haft en affære med pornoskuespilleren Stormy Daniels eller ej?

Daniels siger ja – Trump det modsatte.

Og selve spørgsmålet var kernen i det, som Trumps forsvarsadvokater spurgte ind til, da Stormy Daniels torsdag igen blev afhørt til den påståede affære og de efterfølgende tys tys-penge.

Ifølge CNN var Stormy Daniels både stridbar og trodsig flere gange under høringen.

Stormy Daniels blev afhørt af advokat Susan Necheles. Foto: Jane Rosenberg/Reuters/Ritzau Scanpix

Særligt et spørgsmål fik hende til at måbe.

Undervejs insinuerede en af Donald Trumps advokater, Susan Necheles, at Stormy Daniel før har brugt sine færdigheder som pornoskuespiller til at lave historier.

Og dermed har hun »meget erfaring med at få falske historier om sex til at ud som den ægte var«, som Susan Necheles udlagde det.

Men det faldt ikke i god jord hos Stormy Daniels:

»Wow!,« udbrud hun ifølge CNN og tilføjede:

»Sådan vil jeg ikke sige det. Sex i filmene er meget ægte, ligesom det, der skete for mig i rummet (med Donald Trump, red.).«

Stormy Daniels hævder, at affæren med Donald Trump fandt sted i 2006.

Hun modtog 130.000 dollar – de såkaldte tys tys-penge – for at tie om affæren. Og pengeoverførslen er hele årsagen til retssagen.

Trump nægter affæren med Stormy Daniels. Foto: Angela Weiss/EPA/Ritzau Scanpix

Overførslen er i sig selv ikke ulovlig. Men spørgsmålet er, hvordan betalingen blev registreret i Donald Trumps regnskaber.

Anklagerne mener, at den blevet bogført som en forretningsudgift i form af advokatsalær. Altså har Trump ifølge anklagerne forfalsket forretningsdokumenter, hvilket er ulovligt i New York.

Ved torsdagens retsmøde spurgte Susan Necheles også meget ind til detaljerne i den påståede affære.

Hvor skete det? Spiste de middag? Hvordan så hotelværelset ud? Og sad eller stod han, da de begyndte at kysse?

Ifølge Susan Necheles har Stormy Daniels nemlig ændret historien flere gange. Det er Daniels dog uenig i.

Hun mener i stedet, at det er advokaterne, som prøver at få hende til at ændre forklaring.

Og endelig forsøgte forsvarsadvokaterne at underminere Stormy Daniels' troværdighed ved at spørge ind til en række produkter, som Daniels før har reklameret for.

