Nordkoreas mangeårige propagandachef, Kim Ki-Nam, er tirsdag død i en alder af 94 år.

Billeder delt af et nordkoreansk statsmedie viser landets diktator, Kim Jong-un, under bisættelsen.

Ki-Nam har spillet en rolle i at udvikle propaganda for det totalitære styre gennem tre generationer af ledere, skriver The New York Times.

Han har været med, siden Nordkorea blev etableret i slutningen af Anden Verdenskrig og frem til 2017.

Han er blevet kaldt 'Nordkoreas Goebbels', skriver The New York Times, hvilket er en henvisning til Joseph Goebbels, som var Adolf Hitlers propagandaminister i Nazityskland.

Propagandaen spiller en central rolle i det nordkoreanske regime, som langt hen ad vejen har isoleret sin befolkning fra omverdenen og med hård hånd kontrollerer, hvilken information der kommer ind og ud af landet.

Alle landets medier er statskontrollerede, og alle nordkoreanere skal bære et billede af landets ledere, ligesom de skal have billeder af dem på væggen derhjemme.