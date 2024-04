Manchester United jokkede i spinaten mod nedrykningstruede Burnley.

Men 1-1-fadæsen var uden hverken Rasmus Højlund eller Christian Eriksen i hovedrollen. En dybt bekymrende udvikling.

Læs hele B.T.s dom her:

(Ud: 66. )Hvad foregår der? Flået ud efter 66 minutter som holdets eneste angriber. En udskiftning, der vakte buhråb hos tilskuerne. Højlund selv så også overrasket ud over Erik ten Hags beslutning. Det er det perfekte billede på, at der er noget helt galt med Højlunds rolle i Manchester United. Det er dybt bekymrende. Inden da havde det været en klassisk Højlund-kamp - sjældent sat i scene, men udmærket i de få aktioner, han satte sig igennem i.

(Ud: 81.) Det så virkelig godt ud fra kampens begyndelse for Eriksen. Kunne have kommet på tavlen efter ti med en afslutning, der sneg sig forbi. Men vi må bare sande, at Eriksen ikke er, hvad han har været. United-fansene var næsten i chok over, at det ikke var ham, der blev skiftet ud i stedet for Højlund, for det virkede ikke til, at han havde kræfterne til mere. Hvis United havde alle mand klar, ville Eriksen ikke være i nærheden af den startopstilling, han optrådte i. Desværre.

Den udskiftning af Højlund har allerede afledt en kæmpe debat blandt Manchester United-fans. Der er dem, der er i chok over beslutningen, mens andre mener, at det var på tide, at danskeren røg ud. Med andre ord deler Højlund fortsat vandene i sin drømmeklub. Den målform, han viste tidligere på året, lader til at være helt glemt. Det er ikke nemt for tiden.

Hvis Kasper Hjulmand sad og tog noter, håber vi, at han også noterede sig udeholdets Jacob Bruun Larsen. For han var bedste dansker på banen rigtig længe. Farlig, godt drev med bolden og ret velspillende. Kunne han ikke være en god mulighed til EM i Tyskland? Hermed givet videre, Hjulmand.

Det har længe ligget i kortene, at Eriksen skal finde en ny klub til sommer, men er vi efterhånden der, hvor Rasmus Højlund skal gøre sig konkrete tanker om, hvad der skal ske på både kort og lang bane? Er United virkelig det rette for ham i den nuværende forfatning? Nuvel, det kan jo være, at manager Erik ten Hag snart er fortid - men tankerne burde begynde at spirre hos den danske landsholdsbomber.