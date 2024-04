Da den svenske fodboldklub Östersunds FK toppede fra 2010 til 2018, var det med Daniel Kindberg i spidsen som administrerende direktør.

Men derfra gik alt galt. Både for klubben og for Kindberg.

Svenskeren blev anklaget for omfattende økonomisk kriminalitet, herunder groft tillidsbrud og alvorlige regnskabsovertrædelser.

I 2019 blev han idømt tre års fængsel, men blev frikendt to år senere.

I sommeren 2022 gik det dog galt for Daniel Kindberg, som i en anden straffesag blev idømt 30 måneders fængsel blandt andet for grov bestikkelse og medvirken til grov hindring af skattekontrol.

Han blev tilmed dømt til at betale staten de penge - 3,5 millioner kroner, som han havde modtaget i bestikkelse. Kindberg ankede dommen og venter stadig på udfaldet.

I et interview med Jämtland Podcast fortæller den forhenværende direktør, at han i dag lever et skjul liv.

»Jeg har siddet i et psykisk fængsel i omkring seks år. Det er mentalt hårdt fra tid til anden,« siger han ifølge Aftonbladet.

Dommen har også taget hårdt på Kindbergs økonomi, fortæller han.

»Jeg låner og lever af det. Det er sådan, jeg har levet. I begyndelsen kunne jeg bruge noget af det, jeg selv havde, men så indhentede alle omkostningerne mig. Og for mig var de enorme, fordi jeg betalte advokater privat for at få styr på det.«

»Det er lidt af en smerte. Jeg laver huslige pligter, og så har jeg nogle småprojekter, som jeg arbejder på. Det er ikke et særlig rigt liv, jeg har på den måde sammenlignet med de 50 år før dette.«