Steen Bundgaard bor i Randers. Han er lokal socialdemokrat. Og han tror stadig på, at hans partileder og statsminister Mette Frederiksen vil redde ham. Og hele kommunen.

»Det er skægt, hvordan man hører tingene forskelligt. På intet tidspunkt siger hun jo, at vi ikke får flere penge. På intet tidspunkt,« siger Steen Bundgaard, der er formand for Socialdemokratiets gruppe i Randers byråd.

Så du tror stadig på det?

»Ja, det gør jeg.«

Hvor meget? På en skala fra et til ti.

»Jamen, jeg er helt oppe på ti. Det kan jeg lige så godt sige,« siger Steen Bundgaard.

Randers ser lige nu ind i en forestående bankerot på grund af det kæmpestore jordskred hos virksomheden Nordic Waste.

Det koster kassen at rydde op i den forurenede jord, der blandt andet er gledet ned mod Allinge Å, og kommunen forventer et kæmpe minus på omkring 370 millioner kroner.

Da bunkerne af forurenet jord for alvor var begyndt at skride i januar, besøgte statsminister Mette Frederiksen jordskreddet og sagde for rullende kameraer:

»I skal lytte efter, hvad jeg siger i dag: Selvfølgelig er det ikke rimeligt, hvis det er børnene eller de gamle i Randers, der skal betale den her regning.«

Det var klar tale:

»Det her er en begivenhed ud over det sædvanlige. Det er ikke sket før i Danmark. Randers Kommune står med en kæmpemæssig opgave, og den skal de ikke stå med alene,« sagde Mette Frederiksen.

I dag – tre måneder senere – er det sværere at få et klart svar fra statsministeren. Hun vil i hvert fald ikke love at sende flere penge til Randers udover de 200 millioner, der allerede er afsat.

»Vi overvejer hele tiden, hvad der det rigtige at gøre. Jeg bliver bare nødt til at sige igen, at vi har sendt en del penge til Randers,« sagde Mette Frederiksen til B.T. under et kort pressemøde den 1. maj.

Kommunen står til at mangle 370 millioner ifølge dem selv. Vil du love, at de gamle og børnehavebørnene i Randers ikke kommer til at betale for det?



»Jeg vil gerne gentage, hvad jeg allerede har sagt. Der er sendt en del millioner til Randers. Det, synes jeg, er fuldt ud rimeligt. Så overvejer vi selvfølgelig løbende, hvordan situationen udvikler sig,« gentog Mette Frederiksen og lukkede ned for opfølgende spørgsmål.

Mette Frederiksen er allerede begyndt at blive beskyldt for løftebrud, men Steen Bundgaard, den socialdemokratiske gruppeformand i Randers Byråd, er optimistisk.

Han tror stadig på, at Mette Frederiksen vil redde kommunen fra fallit, hvis det ikke lykkes at få penge ud af Nordic Waste-ejerne, heriblandt milliardæren Torben Østergaard-Nielsen.

»Hun siger, at de kigger på det hele tiden. Som jeg tolker det, så er der ikke noget ændret,« siger Steen Bundgaard.

Hvorfor siger hun så ikke bare ja til, at regningen ikke ender hos børn og gamle i Randers, som hun har sagt ville være fuldstændigt urimeligt?

»Hun har jo ikke et flertal alene. Hvis hun siger det, så kan de andre partier sige, at hun kører dem over,« foreslår den lokale Socialdemokrat.