Ud af det blå kom fredag en yderst opsigtsvækkende russisk trussel rettet mod Danmark.

Men hvad skal vi lægge i de hårde russiske ord? Det giver en førende danske ekspert et bud på.

Den russiske trussel gik helt konkret på, at hvis Danmark kunne finde på at begynde at begrænse russiske skibes færd gennem dansk farvand, så vil det få konsekvenser.

Det vides ikke præcis, hvorfor truslen fra russisk side kommer nu.

Men det har været omtalt, at såkaldte russiske spøgelsesskibe, som ikke kan spores eller umiddelbart identificeres, kan være spionskibe eller at være en måde, Rusland kan omgå de efterhånden mange sanktioner, der har ramt dem i kølvandet på den fulde invasion af Ukraine i 2022.

»Det er jo klart et problem, når man har de her spøgelsesskibe sejlende rundt. Ikke kun i Danmark, men i hele verden,« siger Anders Puck Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, til B.T.

»Der har været snak om, at Danmark burde stoppe de her russiske skibe. Og så kan man bruge skibenes mulige miljøforurening som påskud,« siger Anders Puck Nielsen.

Det er dog ikke helt lige så nemt at gøre.

For det første skulle Danmark finde lovhjemmel til igen og igen at stoppe russiske spøgelsesskibe. Og det ville ikke nødvendigvis være specielt nemt, mener Anders Puck Nielsen.

Men så er der også et økonomisk aspekt, man skal indtænke, forklarer den danske ekspert.

»Der er ingen, som vil røre de her skibe med en ildtang. For hvis man ikke kan finde ejeren eller dem, der står bag, så kan Danmark komme til at stå med en millionregning. Så det er et problem, jeg ikke tror, vi har appetit på,« siger Anders Puck Nielsen.

Samtidig er der også den frie bevægelse på verdenshavene, som Danmark blandt mange andre lande værner om.

Og skulle Danmark pludselig begynde at lukke sine farvande for eksempelvis russiske skibe, så kunne det komme til at få store konsekvenser over resten af kloden, mener Anders Puck Nielsen.

»Hvis vi først åbner for det her, hvad skal så holde Iran tilbage fra at lukke Hormuzstrædet eller Kina fra at lukke det Sydkinesiske Hav?« spørger Anders Puck Nielsen.

Han tror dog ikke, at Danmark kunne finde på at begynde at tilbageholde russiske skibe i dansk farvand i stor stil.

Men skulle det ske, så er eksperten heller ikke i tvivl om, at dagens trusler fra det russiske udenrigsministerium kunne blive til virkelighed.

»Hvis Danmark faktisk gjorde det, så ville Rusland formentlig gengælde. Men jeg anser det her for at være en udmelding, der er mere til det russiske publikum,« siger Anders Puck Nielsen, der har en klar holdning til, hvordan han anser dagens udmelding.

»Det er teatertorden,« siger han.