Danmark er nu det eneste land i Skandinavien, som ikke anerkender Palæstina som stat.

Det står klart, efter den norske statsminister Jonas Gahr Støre netop har meddelt på et pressemøde onsdag, at Norge anerkender Palæstina som stat.

»Godmorgen. Den norske regering har besluttet at anerkender staten Palæstina,« sagde den norske statsminister indledningsvis og tilføjede:

»Den eneste løsning på konflikten og for fred i Mellemøsten er en tostatsløsning. Midt i en krig, med titusindvis af døde og sårede, skal vi holde liv i det eneste, der kan give et sikkert hjem for både israelere og palæstinensere: to stater, der kan leve i fred med hinanden.«

Anerkendelsen træder i kraft 28. maj.

Også den norske udenrigsminister Espen Barth Eide deltager ved pressemødet.

Norge er nu på linje med Sverige, der anerkendte Palæstina som stat i 2014.

Ifølge Reuters forventes det, at også Spanien og Irland vil gøre det samme onsdag, ligesom Slovenien og Malta har indikeret en lignende beslutning.

Danmark anerkender ikke Palæstina.

Jonas Gahr Støre slår samtidig fast på pressemødet, at Israel har ret til at forsvare sig selv, men at det skal ske indenfor lovens rammer.

»Vi fordømmer angreb på civile, og gidsler skal løslades,« siger han og henviser til Hamas' terrorangreb 7. oktober sidste år.

Men samtidig slår han fast, at »Norge er venner med både Israel og Palæstina«.

»Jeg ved, at norsk anerkendelse vil vække reaktioner fra nogle sider – især fra Israel. De israelske myndigheder er blevet informeret om vores beslutning.«

»Vi vil fortsætte med at formidle til Israel, at vores mål og vores politik er, at både israelere og palæstinensere kan leve sammen i fred og sikkerhed som to stater side om side.«