Retssagen mod den tidligere amerikanske præsident Donald Trump tager snart sin afslutning. En ekspert har et bud på, om Trump bliver dømt.

Men inden vi kommer til det, skal vi lige forbi et gedigent drama, som udspillede sig i retssalen mandag. Her nåede det så vidt, at juryen blev tvunget til at forlade salen.

Det er måske allerede i næste uge, at den nuværende retssag mod Donald Trump tager sin afslutning.

Det virker i hvert fald til, at de afsluttende procedurer skal finde sted tirsdag.

Ikke længe efter skal juryen votere, og så kan en dom være lige om hjørnet.

Inden vi når til en eksperts bud på, hvad resultatet kan blive, så skal vi lige forbi det seneste drama i retssagen, som har budt på adskillige opsigtsvækkende øjeblikke.

Eller som Ruben Toft Sindahl, juridisk analytiker ved Kongressen.com, siger:

»Det kan næsten ikke blive mere vildt. En tidligere præsident, en pornostjerne og noget, der minder om mafiametoder.«

Himlede med øjnene

Det seneste dramatiske øjeblik ved retssagen, som finder sted på Manhattan i New York, udspillede sig mandag, hvor vidnet Robert Costello var indkaldt af forsvaret.

Han er tidligere juridisk rådgiver for sagens hovedvidne, Donald Trumps forhenværende fixer Michael Cohen.

Og derfor kunne han muligvis have viden om samtaler og interaktioner mellem netop Trump og Cohen, som kunne have afgørende betydning for sagen, hvor Donald Trump står anklaget for at have skjult en betaling af tys-tys-penge til pornostjernen Stormy Daniels på en lidt for kreativ måde ved hjælp af netop Michael Cohen.

Men det var ikke selve Robert Costellos vidneudsagn, der sidenhen har trukket de fleste overskrifter i USA.

En tegning fra retten på Manhattan, hvor dommer Juan Merchan (tv) skældte vidnet Robert Costello ud. Foto: Jane Rosenberg/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere En tegning fra retten på Manhattan, hvor dommer Juan Merchan (tv) skældte vidnet Robert Costello ud. Foto: Jane Rosenberg/Reuters/Ritzau Scanpix

I stedet var det en beslutning fra dommeren i sagen, Juan Merchan.

Flere gange himlede Costello angiveligt med øjnene af dommeren. Og Costello, der er uddannet advokat og har haft sin gang i retssale, skulle også højlydt have udtrykt utilfredshed med dommerens beslutninger.

»Nedstirrer du mig nu?«

Det blev til sidst for meget for dommer Merchan, som valgte at rydde retssalen – ikke mindst for juryen i sagen – og sætte Robert Costello på plads. Blandt andet skal Merchan have sagt:

»Jeg vil gerne snakke med dig om, hvordan man gebærder sig i en retssal … selv hvis du ikke kan lide min beslutning, så himler du ikke med øjnene.«

Til netop det skal Costello igen have udtrykt sig på en måde, som dommeren ikke fandt passende. Og derfor hævede Merchan stemmen:

»Nedstirrer du mig nu?«

Herefter fik Costello nok en advarsel om, at han var i gang med at holde retten i foragt, inden sagen kunne gå videre.

Dermed blev Robert Costello ikke det troværdige nøglevidne, som Donald Trump og hans forsvarere havde håbet på.

Donald Trump med sin advokat Todd Blanche (th.) efter mandagens retsdag. Foto: Michael M. Santiago/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump med sin advokat Todd Blanche (th.) efter mandagens retsdag. Foto: Michael M. Santiago/EPA/Ritzau Scanpix

Og i virkeligheden er det måske et glimrende billede på hele sagen.

Den er nemlig gået bedre for anklageren end forsvaret, mener Ruben Toft Sindahl, der har fulgt sagen intensivt.

Hovedvidne opførte sig pænt

»Anklagerne har sat en virkelig god sag sammen. De har fået opbygget en god historie,« siger han.

Selvom der har været meget fokus på den seksuelle gerning mellem Donald Trump og Stormy Daniels, så har sagens nøglevidne været Michael Cohen.

Trumps tidligere fixer var ifølge hans eget udsagn ham, der selv tog et lån i sit hus for et betale tys-tys-pengene til Daniels. Men han har også en noget blakket fortid med en række løgne og juridiske problemer i bagagen.

Derfor står og falder sagen formentlig med, hvordan juryen ser på Cohens troværdighed.

»Jeg synes, at Michael Cohen har været fremstillet som et super vidne. Han har opført sig pænt, svaret roligt og ikke rullet med øjnene – som vi så med Robert Costello mandag,« siger Ruben Toft Sindahl, der har arbejdet som advokat i USA i en årrække og derfor kender USAs juridiske system indefra.

»Jeg tror, at Trump …«

Forvaret, derimod, har ikke formået at fremstille Michael Cohen i det negative lys, som de formentlig har ønsket, mener Ruben Toft Sindahl.

Sagen om tys-tys-penge mod Donald Trump kan allerede finde sin afgørelse i næste uge. Foto: Mark Peterson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sagen om tys-tys-penge mod Donald Trump kan allerede finde sin afgørelse i næste uge. Foto: Mark Peterson/AFP/Ritzau Scanpix

»De kørte meget på, at Cohen har løjet og har en blakket fortid. Men Cohen var meget rolig, da han blev udspurgt, så de fik ikke rigtig slået hul på ham,« siger Ruben Toft Sindahl.

Efter at have fulgt sagens gang de seneste uger har han et bud på, hvad den ender med.

»Jeg tror, Trump taber. Anklagemyndigheden har en stærk sag. Det er blandt andet svært at se, hvorfor Michael Cohen skulle betale 130.000 dollar til Stormy Daniels af sig selv,« siger Ruben Toft Sindahl.

Selvom det ifølge eksperten ser skidt ud for Donald Trump kort inden sagens afgørelse, så forventer han dog ikke, at Trump skal i fængsel.

»Strafferammen er op til fire år. Men jeg tror, at Trump – hvis han bliver dømt – får en betinget straf eller en bøde,« siger Ruben Toft Sindahl.