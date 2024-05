De kendte flokkedes til, da sangerinden Pernille Rosendahls storesøster, Christina Rosendahl, tirsdag havde premiere på sin nyeste film.

Men de fleste blev nok overraskede, da statsminister Mette Frederiksen pludselig dukkede op.

Og det var en ganske snakkesalig statsminister, der stillede op til spørgsmål om lidt af hvert.

Hvorfor har du valgt at komme i dag?

»Det er sådan både for at bakke op om dansk film, og selvfølgelig fordi det er et emne, som berører rigtigt, rigtig mange mennesker. De fleste har haft alkohol inde på livet på den ene eller den anden måde, og også hvor det har taget overhånd.«

»Så jeg tror, det er rigtig, rigtig godt, at dansk film sætter fokus på det her,« sagde hun om filmen 'Fuld af kærlighed', som netop handler om, hvordan en familiefars overforbrug af alkohol påvirker hele familien.

Filmen er inspireret af instruktøren Christina Rosendahls egen historie, og hun håber, at filmen vil vække politisk bevågenhed omkring de pårørende til alkoholmisbrugere, og hun var i den anledning på Christiansborg tidligere på ugen.

Det besøg havde Statsministeren også hørt om.

Mette Frederiksen med sin mand, Bo Tengberg, ved filmpremieren.

»Jeg har hørt, at hun har været på Christiansborg, men jeg ved ikke, hvad hun har diskuteret med partierne. Men jeg tænker, at hun på en eller anden måde vil slå et slag for, at vi skal gøre mere i forhold til lige at spørge ind ikke mindst hos de pårørende. Og det tror jeg egentlig, at der er ret bred politisk opbakning til,« lød det fra Mette Frederiksen, der også villigt svarede på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvor mange genstande, hun selv havde drukket hen over pinsen.

»Jeg må indrømme, jeg har ikke talt. Den sidste uge hen over pinsen – fem vil jeg tro,« lød svaret, der fik Ekstra Bladet til at konkludere, at landets statsminister havde holdt sig inden for sundhedsstyrelsen anbefalinger om maksimalt ti genstande om ugen.

Det populære kongelige motionsløb Royal Run, der fandt sted mandag, var heller ikke gået statsministerens næse forbi.

Og hun svarede igen velvilligt, da B.T. spurgte hende, hvad hun tænker om løbet?

»Jeg synes, det er en fantastisk begivenhed, og det er over hele landet nu – fra de mindste til de ældste. Jeg tror faktisk, at for mange familier er det blevet en tradition. Og det er noget, der i dag er med til at binde vores land sammen, så jeg synes, det er godt gået.«

Løb du selv med?

»Jeg løb ikke selv, men jeg heppede på dem, der løb her i København,« fortalte statsministeren, der dog ikke selv drømmer om at stille op i Royal Run:

»Nej, det tror jeg ikke,« lød det, inden hun skyndte sig ind til premieren.

Filmen 'Fuld af kærlighed’ har premiere 21. Maj.