En midlertidig afbrydelse af forårsvejret.

Det er, hvad vi de kommende dage har i vente – for efter flere dage med sol og tørvejr kommer regnen nu. Faktisk kan vi lokalt ende med at få over en halv måneds nedbør.

Det fremgår af meteorolog Henning Gisseløs vejrkommentar på DMIs hjemmeside.

Med regnen følger der også risiko for tordenvejr.

Det er i løbet af eftermiddagstimerne onsdag, at en frontzone langsomt vil begynde at bevæge sig op over os fra sydvest.

Med sig bringer den skyer og byger – og nogle af dem »kan være kraftige og med torden«, som Henning Gisselø beskriver det.

»Regnvejret passerer kun langsomt op over landet, og først fredag formiddag vil de sidste regndråber falde i Nordjylland,« lyder det i vejrkommentaren.

Faktisk ser det ud til, at der vil kunne falde en del regn nogle steder:

»Fordi fronten passerer langsomt, vil der frem mod fredag mange steder kunne falde mellem 10 og 20 millimeter nedbør. I forbindelse med byger kan der lokalt falde 30 millimeter nedbør eller måske endda mere,« forklarer Henning Gisselø i sin vejrkommentar.

Normalt falder der gennemsnitligt omkring 47 millimeter regn hele maj måned, fremgår det af tal på DMIs hjemmeside.

På den anden side af fronten ser det ifølge meteorologen ud til, at vejret igen bliver mere stabilt.