Smilene var brede, da Vladimir Putin sidste uge besøgte Kinas præsident, Xi Jinping.

Men bag kulisserne udspillede der sig angiveligt et trekantsdrama – på baggrund af 'en vild flirt'.

Det skriver The Wall Street Journal ifølge Dagbladet.

Det lyder som manuskriptet til en Hollywood-film, men det trekantsdrama, den amerikanske avis beretter om, er af en ganske anden slags.

Ifølge The Wall Street Journals kilder i det internationale topdiplomati skulle Kinas præsident, Xi Jinping, i stigende grad være bekymret over det stadig tættere forhold mellem Putin og Nordkoreas diktator, Kim Jong-un.

Af især to årsager.

For det første skulle Xi Jinping frygte, at det tættere forhold mellem Putin og Jong-un kan reducere Kinas indflydelse over Nordkorea – som i mange år har været så enorm, at den nærmest er blevet taget for givet i Beijing.

Ja, i sådan en grad, at kineserne i lang tid skulle have undervurderet Vladimir Putins og Ruslands bejlen til Kim Jong-un og Nordkorea.

Kim Jong-un forsøger – angiveligt til Kinas frustration – at spille på to heste. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kim Jong-un forsøger – angiveligt til Kinas frustration – at spille på to heste. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

For det andet skulle den kinesiske ledelse være bekymret over, at Vesten skulle få det indtryk, at landet sammen med Rusland og Nordkorea udgør en autoritær akse.

Det får angiveligt Xi Jinping og den kinesiske ledelse til at frygte, at landet bliver mere diplomatisk isoleret i en tid, hvor forholdet mellem Vesten og Rusland er iskoldt – uden at der er tegn på bedring i nærmeste fremtid.

'Trekantsdramaet' skulle have kulmineret, netop mens Putin besøgte Xi i Kina. Der var nemlig spekulationer om, at den russiske præsident efterfølgende ville drage videre til Nordkorea – angiveligt til Xi Jinpings store bekymring.

Det skete som bekendt ikke, men de russiske myndigheder har oplyst, at Putin har planer om at aflægge Nordkoreas hovedstad, Pyongyang, og Kim Jong-un et besøg.

Siden invasionen af Ukraine i fuld skala for to år siden er Rusland begyndt at importere artilleriammunition fra Nordkorea i stor stil, mens Kim Jong-un skulle være meget interesseret i russisk teknologi til sit lands atomprogram og at gøre sig mindre afhængig af Kina.

Noget tyder dog på, at den nordkoreanske diktator skal sørge for at smede, mens jernet er varmt:

»Nordkorea er ikke en langsigtet prioritet for Putin. Nordkorea har blot en vild flirt med Rusland,« siger Storbritanniens tidligere ambassadør i Nordkorea, John Everard, til The Wall Street Journal.