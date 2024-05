Wegowy er blevet det helt store hit indenfor medicinsk vægttab, men desværre er det også en dyr behandlingsform. Slankemedicinen koster nemlig patienter op til 85 kroner om dagen.

Inden man kaster hele sin opsparing efter Novo Nordisks nye vidunder, er det en god idé at vide, om det faktisk virker.

Det kan et nyt studie nu hjælpe med at svare på. Studiet har nemlig udpeget én gruppe mennesker, som taber sig næsten dobbelt så meget som alle andre, skriver Reuters.

Sådan virker Wegovy Medicinen dæmper appetitten ved at sænke tømningen af mavesækken.

Resultatet er, at man føler mæthed.

Medicinen påvirker også hjernen ved at signalere, at du ikke er sulten.

Sidst har den effekt på blodsukkeret, fordi mængden af insulin øges.

Studiet udpegede en genetisk profil, som giver mennesker med profilen en såkaldt 'sulten tarm'.

Den sultne tarm forårsager, at personer, der bærer genet, bliver sultne igen kort tid efter deres seneste måltid.

Det er altså bærere af det gen, som viser sig at have særlig stor gavn af Wegovy. Studiet konkluderer, at 95 procent af patienter med sulten tarm vil få stor effekt af slankemedicinen.

Forskerne bag studiet undersøgte effekten af medicinen på 84 forsøgspersoner, der alle modtog Wegovy mod svær overvægt, og her var forskellen på vægttabet enormt.

De testpersoner, der ikke bar genet, som giver sulten tarm, tabte 10,3 procent af deres samlede kropsvægt efter et år på Wegovy.

Effekten var næsten dobbelt så stor hos forsøgspersoner med sulten tarm.

Den gruppe tabte nemlig 19,5 procent af deres samlede kropsvægt efter et år på Wegovy.