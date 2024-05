Hun har været en af Venstres mest fremtrædende politikere, siden hun blev valgt ind i Folketinget første gang for 17 år siden.

Men hvis der var valg i dag, er det med al sandsynlighed ikke bare farvel til ministerbilen for indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde. Det er også et farvel og tak til Folketinget.

Det går nemlig nu så dårligt for Venstre i målingerne, at Sophie Løhde ikke vil blive genvalgt.

Det viser en analyse, som professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet har lavet for Altinget på baggrund af et vægtet gennemsnit af en række meningsmålinger.

Ifølge analysen står Venstre til at miste 13 ud af 23 mandater og til at indkassere en tilbagegang i otte ud af 10 af landets storkredse.

Venstre står til slet ikke at kunne opnå et mandat i Nordsjælland, hvor Sophie Løhde er opstillet, og ifølge Altingets analyse skyldes det særligt Liberal Alliances eksplosive fremgang i området.

Sophie Løhde blev med 12.210 personlige stemmer nr. 16 på listen over de største stemmeslugere ved folketingsvalget i 2022.

Løhde har ikke over for Altinget ønsket at kommentere risikoen for, at hun kan ryge helt ud af Folketinget.

I stedet har Venstres politiske ordfører, Torsten Schack, har sendt en skriftlig kommentar til Altinget, hvor han blandt andet skriver, at Venstres meningsmålinger snildt kunne se bedre ud.

»Men når det så er sagt, så skal der først afholdes valg senest i 2026. I Venstre har vi fokus på at sænke skatten, fjerne bøvl og bureaukrati, skaffe flere dygtige medarbejdere til vores virksomheder, sygehuse og ældrepleje samt sikre, at vi på en ansvarlig måde får sikret den nødvendige grønne omstilling af samfundet, og derfor bruger jeg ikke meget tid på at spekulere over hypotetiske historier om målinger,« skriver han.

Mandag fik Venstre endnu en bundrekord i en meningsmåling fra Voxmeter.

Med et resultat på 7,7 procent svarende til 14 mandater når Venstre det laveste niveau nogensinde siden instituttets første måling i 2001. Ved valget fik partiet 13,3 procent af stemmerne og 23 mandater.