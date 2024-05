Er Jacob Neestrups job til diskussion?

Det er ikke mange FC København-trænere, der kan gå helt fri for fyringssnak, når man i bedste fald leverer en tredjeplads – og i værste fald en fjerdeplads – i Superligaen med et monsterbudget som FCK.

Og dét mener træner Jacob Neestrup heller ikke, at han kan.

Det indrømmer han efter et 2-3-nederlag i Aarhus, hvor FCK spillede sig endegyldigt ud af guldkampen.

»Selvfølgelig, føler jeg, at der er pres på. Selvfølgelig, gør jeg det. Jeg føler, jeg SKAL levere et resultat på søndag (mod FC Nordsjælland, red.) og har følt det fra day one.«

»Det er fair nok, og jeg vidste godt, at den diskussion og de spørgsmål omkring mig ville komme. Det er naturligt, og sådan er det, når man står her og har tabt ni Superliga-kampe med FCK. Det er de rå facts.«

»Men jeg er ikke den rigtige til hverken at spørge eller diskutere det med. Der er helt sikkert nogen, der kommer til at kigge på mig – det er sådan, at gamet er,« siger Jacob Neestrup og erkender, at han som FCK-mand ikke har det godt.

»Jeg er ramt som FC København-træner, det er jeg. Jeg er ramt, fordi vi ikke kan nå i mål med vores målsætning – som er helt fair i FCK.«

FCK-spillerne var skuffede efter nederlaget til AGF. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere FCK-spillerne var skuffede efter nederlaget til AGF. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Jeg er ramt over, at vi med potentialet i denne gruppe spillere ikke har evnet at holde dem på et konstant godt nok niveau. Det er det, der rammer mig mest.«

Hans spillere var pisket til sejr ude mod AGF for at holde liv i et spinkelt håb om guld – men en skuffende første halvleg gjorde, at aarhusianerne gik til pause med 3-1.

»Det er svært for mig at give en forklaring. Det må jo ikke ske. Var man gået til pause nede 1-2, så havde det været en helt anden opgave – og selv om drengene kreerede mange chancer igen, så blev det for meget at score tre mål i anden halvleg,« siger Neestrup og giver sin forklaring på, hvorfor klubben med det største budget, der har leveret store præstationer i Champions League – nu skal kæmpe for at ende som nummer tre i Superligaen.

»Over 31 kampe har der været præstationer, der har været for langt fra skiven i hele kampe. Det er vi blevet straffet prompte og fortjent for.«

»Så har der været tendenser i vores spil, udtryk og enkelte situationer, der går igen kamp efter kamp – sådan en antikynisme – der har gjort, at vi i kampe, hvor vi åbenlyst burde vinde efter spil og chancer, ikke har gjort det.«

»Sker det for mange gange, så er det en tendens, og det er derfor, at vi står her i dag. Det skyldes ikke dagens kamp.«

Hvem peger det på?

»Jeg vil sige det sådan, at ligesom i alle andre fodboldklubber, har alle et fælles ansvar. Men det største ansvar ligger på cheftræneren. Den kode, der skulle have været knækket, er ikke blevet det i Superligaen, og derfor kan vi ikke blive danske mestre,« siger Neestrup og forholder sig til mystikken i, at FCK-stjernerne har leveret i Champions League, men haltet mere i Superligaen.

For har spillerne gjort nok, når modstanderne har heddet Viborg, AGF og Brøndby i stedet for Manchester City og Bayern München?

»Jeg kommer ikke til at sætte en finger på én eneste spiller her. Jeg står her og vi har fået kæmpemæssig credit for det 2023, som vi har strikket sammen.«

»Det er de samme spillere, der har gjort, at jeg har fået en helvedes masse anerkendelse. Så jeg kommer ikke til at stå her og sige, at nogen ikke har givet nok. Alle har haft en ambition om, at FCK skulle blive dansk mester. Vi har som hold ikke leveret.«

»Men det er grotesk, at vi som hold og gruppe har evnet at spille rigtig godt mod de bedste hold i Europa. Der har vi faldet i det her halvår. Det må vi bare sige – og det er for mig det groteske i det her.«

Er det så ikke en mentalitetsting – at der ligger noget andet i det i Champions League end Superliga?

»Det vil jeg ikke stå at svare på nu. De vi kan konkludere her, det er, at det ikke er godt nok. Årsagerne til det er mange – og den konklusion er jeg ikke klar til at dele her.«

FC København skal nu møde FC Nordsjælland i et opgør om tredjepladsen, hvis man vil tage del i Europa Playoff-kampen mod Superligaens syvendeplads.

Vinderen af den kamp får adgang til Conference League-kvalifikationen.