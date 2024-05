Den amerikanske sangerinde Kali Uchi har aflyst sin koncert på årets Roskilde Festival.

Det skriver festivalen på det sociale medie X.

»Vi er kede af at måtte meddele, at Kali Uchis har været nødt til at aflyse sin koncert på Roskilde Festival på grund af planlægningsproblemer. Vi arbejder på at finde en erstatning,« lyder det fra Roskilde Festival.

Kali Uchi, der blev mor for første gang tilbage i marts, stod som en af de øverste navne på festivalplakaten ved siden af navne som Foo Fighters, Doja Cat og SZA.

Hun spillede første gang på festivalen i 2018.

Dengang spillede hun på den mindre Apollo scene, men i år skulle hun have spillet på hovedscenen - Orange scene, fredag aften klokken 18.00.