Den britisk-amerikanske forfatter Salman Rushide stempler nu ind i den betændte Israel-Palæstina-debat med undren over opbakningen til terrororganisationen Hamas i vestlige lande.

Forfatteren overlevede i 2022 et mordforsøg begået af en formodet islamist, og han siger til den tyske avis Bild, at en palæstinensisk stat oprettet i dag vil blive en »Taliban-lignende stat styret af Hamas«.

Han undrer sig over, at såkaldte progressive vesteuropæere bakker op om en »fascistisk terrororganisation«.

»Hvis der var en palæstinensisk stat nu, ville den blive ledet af Hamas, og vi ville få en Taleban-lignende stat. En satellitstat til Iran. Spørgsmålet er, om det er det, de progressive bevægelser på venstrefløjen i de vestlige lande ønsker at skabe,« siger han til Bild.

Salman Rushdie rejser i øjeblikket rundt for at promovere en ny bog, og det er i den forbindelse, at han advarer om, at tro, at det er en løsning at give palæstinenserne deres egen stat. Han har i den forbindelse talt med flere tyske medier herunder også mediet Rundfunk Berlin-Brandenburg, RBB24.

»Jeg tror, at alle mennesker må være oprørte over det, der sker i Gaza på grund af de mange uskyldige ofre. Men jeg ville gerne have, at nogle af demonstranterne nævnte Hamas. For det var der, det startede, og Hamas er en terrororganisation. Det er meget mærkeligt, at unge, progressive studerende støtter en fascistisk terrorgruppe,« siger han til tv-stationen.

Salman Rushdie har siden udgivelsen af bogen 'De sataniske vers' i 1980'erne haft en dødsdom hængende over hovedet fra Iran, der har opfordret alverdens islamister til at slå ham ihjel.

Hans udtalelser om Hamas kommer i kølvandet på de mange anti-israelske demonstrationer på blandt andet amerikanske universiteter.

Demonstrationer, som også er kommet til Danmark og Københavns Universitet. De studerende er fortørnede over de israelske gengældelsesangreb efter Hamas' terrorangreb mod Israel 7. oktober 2023, hvor 1200 israelere blev slået ihjel og 253 taget som gidsler.

Pro-palæstinensiske demonstranter blokerer indgangen til Københavns Universitet. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Pro-palæstinensiske demonstranter blokerer indgangen til Københavns Universitet. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

»Der er en følelsesmæssig reaktion på dødsfaldene i Gaza, og det er helt rigtigt. Men når det glider over i antisemitisme og nogle gange i egentlig støtte til Hamas, så er det meget problematisk,« siger Salman Rushdie.

Ifølge det Hamas-styrede sundhedsministerium i Gaza er 35.000 mennesker døde, mens 283 israelske soldater er blevet dræbt i forbindelse med Israels militære offensiv i Gaza-striben.

Salman Rushdie har mistet synet på det ene øje, efter at han blev angrebet med kniv, mens han talte på scenen på et kunstcenter i New York i august 2022. En 24-årig shiamuslimsk amerikaner fra New Jersey blev anholdt på stedet og er nu tiltalt for mordforsøg.