Der er onsdag udbrudt en kraftig brand i en af Novo Nordisks bygninger på Smørmosevej i Bagsværd.

Det skaber også problemer for bilister og folk i området.

Det oplyser både Vejdirektoratet og DR P4 Trafik København.

Af førstnævntes trafikkort kan man se, at der advares om røg på Hillerødmotorvejen mellem afkørslerne Klausdalsbrovej (4) og Værebrovej (5).

»Nedsat sigtbarhed. Luk alle vinduer og ventilationssystemer,« lyder det fra Vejdirektoratet om sagen.

Også radiokanalen advarer i et opslag på X om, at røgen kan skabe nogle udfordringer for bilister:

»Kraftig røg på Hillerødmotorvejen mellem 5 Værebrovej og 4 Klausdalsbrovej. Branden er opstået i en bygning tæt på motorvejen. Vi anbefaler bilister at sænke farten, når de skal gennem røgskyen,« lyder det.

Branden er brudt ud i en af Novo Nordisks bygninger på Smørmosevej i Bagsværd.

»Hvis man er i nærheden, skal man selvfølgelig søge væk fra røgen samt lukke døre og vinduer,« lyder det fra vagtchef Thomas Christensen fra Københavns Vestegns Politi.

