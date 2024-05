Danmark og statsminister Mette Frederiksen kommer ikke til at anerkende Palæstina som selvstændig stat.

Det slår Socialdemokratiets udenrigsordfører, Jesper Petersen, fast over for B.T.

»Det er ikke regeringens holdning for nuværende at anerkende Palæstina. Vi fastholder den politik, der også har været den danske linje i mange år, nemlig at en anerkendelse skal ske som led i en forhandling om en to-statsløsning, så den også bliver holdbar,« siger han.

Dermed holder Danmark som det eneste land i Skandinavien fast i, at Palæstina ikke skal anerkendes som stat.

Tidligere onsdag meldte den norske statsminister Jonas Gahr Støre ud på et pressemøde, at Norge nu anerkender Palæstina som stat.

»Den eneste løsning på konflikten og for fred i Mellemøsten er en tostatsløsning. Midt i en krig, med titusindvis af døde og sårede, skal vi holde liv i det eneste, der kan give et sikkert hjem for både israelere og palæstinensere: to stater, der kan leve i fred med hinanden,« sagde han.

Regeringen og statsminister Mette Frederiksen (S) kommer ikke til at anerkende Palæstina. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Regeringen og statsminister Mette Frederiksen (S) kommer ikke til at anerkende Palæstina. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Dermed følger Norge i kølvandet på Sverige, der anerkendte Palæstina som stat i 2014. Ifølge Reuters forventes det, at også Spanien og Irland vil gøre det samme onsdag, ligesom Slovenien og Malta har indikeret, at de også er lune på at anerkende Palæstina.

Men regeringen står fast.

»I lighed med flertalet af EU-lande er det ikke noget vi vil gøre. Vi har ønsket at give Palæstina en stærkere stemme i FN, men selve det ensidigt at anerkende en palæstinensisk stat er ikke vores holdning,« siger Jesper Petersen.

Norges beslutning har vakt israelsk vrede.

Kort efter den norske melding slog Israel fast, at man hjemkalder sine diplomater i Norge og Irland.

»I dag sender jeg et klart budskab til Irland og Norge: Israel vil ikke lade dette passere i stilhed. Jeg har netop beordret tilbagekaldelse af de israelske ambassadører i Dublin og Oslo til Israel til yderligere konsultationer i Jerusalem,« lød det fra israelske udenrigsminister Israel Katz.

Jesper Petersen afviser, at det er fordi, regeringen er bange for den israelske reaktion.

Statsminister Jonas Gahr har på et pressemøde onsdag annonceret, at Norge anerkender Palæstina. Foto: Erik Flaaris Johansen/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Jonas Gahr har på et pressemøde onsdag annonceret, at Norge anerkender Palæstina. Foto: Erik Flaaris Johansen/EPA/Ritzau Scanpix

»Det er ikke det, det handler om. Der er behov for en holdbar løsning, og der mangler vi nogle skridt endnu. For hvem er det, der er den legitime leder af en palæstinensisk stat som så skal anerkende Israels eksistens samtidig med, at Israel gør det modsatte,« siger Jesper Petersen.

Men udenrigsminister Lars Løkke Ramussen har tidligere sagt, at regeringen går ind for en tostatsløsning. Kunne et skridt i den retning ikke være en anerkendelse af Palæstina for at lægge pres på parterne?

»Vi arbejder for en tostatsløsning, men der er nogle skridt og forudsætninger, der skal være der, før vi kan gøre det. Det kan jo ikke være med Hamas, men så skal det være med selvstyret (Fatah, som har kontrol over Vestbredden, red.), som ikke holder regelmæssige valg, så det er også problematisk,« siger Jesper Petersen.