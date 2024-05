Der er godt gang i de militære aktiviteter over og i Danmark for tiden.

Mandag vakte fire amerikanske kamphelikoptere opsigt, da de fløj over København, tirsdag var det to amerikanske fartøjer, der vakte opsigt på Bornholm - og så dukkede kong Frederik pludselig op på solskinsøen i militærtøj.

Danmarks konge skulle nemlig overvære en speciel militærøvelse på Bornholm.

'Hans Majestæt Kongen besøgte i dag den danske specialoperationsstyrkes træning på Bornholm og overværede i løbet af dagen en række øvelsesaktiviteter’, skriver Kongehuset tirsdag aften på deres Instagram-profil.

Besøget var ikke skrevet ind i Kongehusets kalender, og var derfor en hemmelighed for offentligheden.

Kong Frederik er selv uddannet frømand. Foto: Forsvaret Vis mere Kong Frederik er selv uddannet frømand. Foto: Forsvaret

'Flaming Sword' lyder navnet på den internationale NATO-øvelse, som Kongen overværede. Øvelsen har 'til formål at træne og styrke samarbejdet mellem landenes specialoperationsstyrker,’ lyder det videre i opslaget, hvor det fremgår, at øvelsen i disse uger finder sted i Østersøregionen med deltagelse af 13 medlemslande.

Danmark er repræsenteret ved Frømandskorpset, der deltager fra Bornholm. Og netop kong Frederik er kendt for tidligere at have gennemført frømandsuddannelsen.

B.T. har tirsdag aften ikke kunnet få opklaret fra Forsvaret, om øvelsen på Bornholm har nogen sammenhæng med de amerikanske kamphelikoptere, der var en del af en anden NATO-øvelse.

Forsvaret har dog tirsdag oplyst i en pressemeddelelse, at man i denne uge vil kunne se mindre grupper af amerikanske helikoptere flyve i grupper over Sjælland.

Kong Frederik på Bornholm. Foto: Forsvaret Vis mere Kong Frederik på Bornholm. Foto: Forsvaret

Det skyldes, at de skal til havnen i Kalundborg efter at have deltager i NATO-øvelsen ‘Steadfast Defender’ i Sverige.

»Helikopterne skal nu tilbage til USA, og det foregår via lufthavnen Roskilde og havnen Kalundborg, hvor fra helikopterne bliver sejlet ud med et fragtskib,« skriver Forsvaret.

Det vides heller ikke, om den øvelse, som kong Frederik overværede, har nogen relation til de to fartøjer fra den amerikanske flåde, som i flere dage har opholdt sig i Nexø Havn.

Kong Frederik var for 14 dage siden på statsbesøg i Sverige, og her var han også ude at se på en flådebase, hvor han blandt andet så på nogle nye svenske krigsskibe – de såkaldte korvetter.

Du kan høre mere om Kongens statsbesøg i Sverige og om de svenske korvetter i B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen'. Lyt med herunder.