Der findes de erhvervsmænd, der altid går efter den gode forretning. Og så findes der dem, der også handler med hjertet.

En fynsk forretningsmand hører til sidstnævnte, og det har ført til, at han nu har gjort sit livs dårligste forretning.

Sådan fortæller den nordfynske forretningsmand Finn Gramvad i hvert fald til fyens.dk.

Gramvad, der kommer fra Bogense slog nemlig til som en slags støtte, da Bogense Kommune sidste år trak støtten til det lokale skib Castor, der sejler turister rundt mellem Bogense og Æbelø, Samsø, Endelave og Tunø.

Gramvad ses her til venstre, da dronning Margrethe i 2013 lagde vejen forbi hans golfbane. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Erhvervsmanden meddelte, at han ville købe skibet og lægge det på land, så turister og Bogenses havnemiljø stadig kunne få glæde af det.

»Det er den dårligste forretning, jeg har lavet i mit liv, for jeg får aldrig penge ud af det,« forklarer erhvervsmanden til fyens.dk.

Og hvad værre er, så er skibet ikke engang blevet klar til turisterne endnu. Skibet lader nemlig vente på sig, da det tilsyneladende er dobbelt så tung som først antaget, og Gramvad derfor skal bruge en større kran, end han havde regnet med for at få det op på land. Og kranen er åbenbart ikke ledig lige nu.

Finn Gramvad er foruden sin investering i Castor også kendt for tidligere at have ejet flere golfbaner.

Først var det golfbanen ved Blåvandshuk i Vestjylland, som Gramvad investerede i sammen med sin søn. De investerede også i en række sommerhuse i området, har Golfbladet beskrevet.

Den blev dog siden solgt, og så investerede han i Gyldensteen Golf Klub i Bogense, som holdt til på godset Gyldensteens jorde. Det blev omdøbt til HCA (H.C. Andersen) Golf i Bogense, og både dronning Margrethe og prins Henrik nåede at komme på besøg, inden Finn Gramvad solgte golfbanen igen efter en kontrovers med Bogense Kommune om grundskylden.

Derudover er Gramvad også kendt for at have ombygget Bogenses gamle plastikstøberi på havnen til et kulturcenter.