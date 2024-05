Skal briterne til valg i juli?

Det lyder rygtet ifølge flere af landets medier.

Ifølge Daily Mail går snakken på parlamentsgangene i Westminister om, at premierminister Rishi Sunak er på vej til at udløse valget. Det kan ske så tidligt som onsdag, lyder det.

Højstående kilder nægter ifølge mediet 'udtrykkeligt' at udelukke, at premierministeren kommer med en udmelding senere på dagen.

»Westminsters rygtebørs kører på højtryk om, at Sunak er ved at udskrive valg 4. juli,« skriver mediets politiske redaktør, Jason Groves, samtidig i et tweet.

Rygterne kan vise sig at være ubegrundede, bemærker han, men han siger i samme ombæring, at regeringen lige nu forholder sig tavs på spørgsmålet.

Westminster rumour mill in overdrive that Sunak is about to call election for July 4. May yet prove to be unfounded but No 10 currently silent on the question — Jason Groves (@JasonGroves1) May 22, 2024

Ifølge BBC har Sunak tidligere udtalt, at han forventer at udløse valg i anden halvdel af 2024. Sky News interviewede premierministeren tidligere i maj, hvor han fem gange blev spurgt, om han ville afvise et valg i juli, men han nægtede at be- eller afkræfte dette.

Også The Sun skriver, at der onsdag er opstået løse rygter om et sommervalg.

Ifølge mediet går rygterne på, at Sunak vil udløse valget oven på en nyhed onsdag om, at inflationen i Storbritannien er faldet. Det er en nyhed, som sætter Sunak og hans regering i et godt lys.

Ifølge Times Radio siger den konservative politiker Daniel Finkelstein også, at der har været »en smule snak i regeringscirkler« om, at et valg i juli kan være på tale.

Det skal bemærkes, at der flere gange i de seneste måneder er blevet spekuleret højlydt over, om Sunak var lige på trapperne med at udløse valg: The Guardian meldte 26. april om rygter, der pegede på, at Sunak ville udskrive valg inden for få dage. Det samme gjorde The New European dagen forinden.

Sunak er leder af Storbritanniens konservative parti, som er en udløber af det gamle Tory-parti.

Han har været premierminister siden oktober 2022.

Oppositionspartiet, det centrum-venstreorienterede Labour, er lige nu langt foran det konservative parti i meningsmålingerne, skriver Daily Mail.

Tager man dem for gode varer, er der således lagt op til et opsigtsvækkende magtskifte i landet, hvor de seneste fem premierministre har været konservative.