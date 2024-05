Hvis du er en af dem, der har gang i en desperat jagt for at få fingrene i en billet til Brøndby-AGF, kommer det godt nyt her.

For på trods af, at der har været meldt totalt udsolgt til søndagens opgør, der kan gøre Brøndby til dansk mester i tilfælde af en sejr, frigives der nu ekstra billetter.

Det melder Brøndby på sin hjemmeside.

'Tirsdag blev de sidste billetter til weekendens altafgørende kamp mod AGF revet væk, men vi kan nu udbyde 1.000 ekstra billetter til hjemmekampen, som frigives onsdag eftermiddag,' skriver klubben og takker AGF i samme ombæring.

Brøndby-fansene blev mødt af et vildt syn, da de kom retur fra Silkeborg med tre point mere på kontoen.

'Pladserne er blevet tilgængelige, da AGF har accepteret at flytte deres medrejsende fans op i det øvre udebaneafsnit, hvilket betyder, at det nedre afsnit kan afsættes til Brøndby-fans.'

Første del af salget bliver til Brøndby-abonnenter, mens det i anden ombæring vil være et åbent salg for alle.

Superligaen afgøres i weekenden, hvor du kan følge samtlige opgør på bt.dk.

Lyngby og OB begge er i spil til at rykke ned i første division. Den del bliver afgjort lørdag, og kampene spilles klokken 15: Lyngby skal på besøg i Hvidovre, mens OB skal til Viborg.

Søndag skal guldet finde sin ejermand i kampene klokken 17.

FC Midtjylland og Brøndby har begge 62 point, men de blågules målscore er bedre. FC Midtjylland tager imod Silkeborg, mens Brøndby altså møder AGF.

Tirsdag mistede FC København chancen for at vinde guld, da de regerende mestre tabte i Aarhus.

