AGF-profilen Gift Links danner par med Camilla Lind Christiansen, der er anfører for Åbyhøjs basketball-hold, der netop har spillet DM-finale, fortæller Din Avis Aarhus.

De har smag for finaler i Aarhus for tiden.

AGFs stærke kantspiller Gift Links skal spille pokalfinale på torsdag, og kæresten Camilla Lind Christiansen har netop været i DM-finalen i basketball. Hendes far har også finale-erfaring, for det er ingen ringere end 90'er-kæmpen Claus Christiansen, der selv var med til at vinde pokalfinalen med AGF i 1992.

»Vi mødte hinanden gennem fælles venner. Jeg gik i klasse med T.K. (Thomas Kristensen, tidligere AGF-spiller og nuværende Udinese-spiller, red.) på Aarhus Business College. Og så blev Gift og jeg mere end venner på et tidspunkt og brugte rigtig meget tid sammen under corona-pandemien. Det var rart,« siger Camilla Lind Christiansen til Din Avis Aarhus.

Links fortæller, at han taler meget fodbold med kærestens far, der også har en fin trænerkarriere bag sig, men pokalfinalen har de ikke talt meget om, for sydafrikaneren kan mærke, hvor vigtig den er for byen og klubben.

Med to mål i semifinale-kampene mod FC Nordsjælland var Links kraftigt medvirkende til, at klubben igen nåede i pokalfinalen og har chancen for at fodre det sultne pokalskab.