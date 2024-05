Et køretøj ramte med høj hastighed en port foran Det Hvide Hus i Washington D.C. lørdag aften amerikansk tid.

Føreren endte med at miste livet.

Det bekræfter en talsperson fra Secret Service ifølge flere amerikanske medier - heriblandt ABC News.

Udmeldingen er, at der ikke var nogen trussel mod Det Hvide Hus.

I et statement gøres det klart, at betjente hastede over til køretøjet og ville yde hjælp til føreren af køretøjet.

På det tidspunkt havde føreren dog allerede mistet livet.

Washington Metropolitan Police og Secret Service vil i fællesskab efterforske sagen.

»På nuværende tidspunkt bliver hændelsen kun efterforsket som en trafikulykke,« lyder det fra en talsperson fra politiet.