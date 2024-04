To politifolk blev nægtet adgang til en moské i Danmark, hvis ikke de tog deres sko af.

Det afviste politibetjentene, da de skulle ind i den muslimske bygning efter en anmeldelse om alvorlig personfarlig kriminalitet.

Uoverensstemmelsen udløste en dramatisk strid mellem politifolkene og moskeens dørmand.

Det fremgår af den netop offentliggjorte årsberetning fra Politiklagemyndigheden, der behandler klager over politifolk.

Af årsberetningens afsnit om diskriminationssager fremgår det, at dørmandens efterfølgende klage over politifolkene for deres magtanvendelse blev afvist som grundløs.

Men en af politimændene får kritik for en »uhensigtsmæssig« og »fremmedgørende« kommentar til dørmanden, som trods advarsler om at blive anholdt ikke ville lukke politifolkene ind med sko på.

I døren til moskeen, hvis navn ikke oplyses, blev han derfor lagt ned og fik trods modstand håndjern på.

Bagefter truede en af politimændene også med at give ham peberspray, hvilket dog ikke skete.

Dørmanden klagede efterfølgende over magtanvendelsen og at der havde været udøvet diskrimination.

Det afviser Politiklagemyndigheden efter at have undersøgt omstændighederne.

Man finder efter en samlet vurdering, at politifolkenes magtanvendelse i den konkrete situation var »nødvendig og forsvarlig«. Og at der ikke blev udøvet diskrimination eller forskelsbehandling.

Blandt andet fordi sko er en del af politiets uniform og »bæres af hensyn til beredskabsparathed«.

Dørmanden klagede også over, at en af politifolkene under transport af ham til stationen som anholdt, skulle have sagt: »Hvis du ikke kan lide det her, kan du bare rejse hjem«.

Politimanden forklarede, at han havde sagt: »Så smut«. Det skete som svar på, at den anholdte havde kaldt politifolkene for racister samt udtalt, at Danmark var et racistisk lorteland, og at alt var bedre derhjemme, og at politiet aldrig ville kunne finde på at behandle ham sådan i hans hjemland.

Her har Politiklagemyndigheden fundet, at udtalelsen »Så smut« efter en konkret vurdering var uhensigtsmæssig.

Godt nok var det sagt som svar på den anholdtes udtalelser, men Politiklagemyndigheden lægger vægt på, at udtalelsen i sammenhængen »kunne opfattes fremmedgørende« og at politimanden »kunne have håndteret situationen mere hensigtsmæssigt«.

Blandt andet fordi det anses for vigtigt, at ansatte i politiet taler og agerer respektfuldt og professionelt over for borgere selv i pressede situationer, hvor politiet ikke altid mødes med respekt.

Politiklagemyndigheden, hvis formelle navn er Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), modtog sidste år 984 adfærdsklager. Det er et fald på cirka fem procent i forhold til året før.