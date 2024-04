'Mr. Green Kbh', 'CPH Express', 'Juuleveringkph', 'Hashplader CPH' og så videre …

Hvis du kender de rigtige søgeord, er det bestemt ikke svært at finde en Snapchat-profil, der kan levere hash til dig, nu når Pusher Street er blevet lukket.

Det kunne B.T. tidligere på måneden afdække i en artikel, og i den forbindelse anmeldte vi også en række af profilerne for salg af narkotika til Snapchat.

Det drejede sig blandt andet om profilerne 'Hash_KBH_Levering' og 'KBH Juu Levering'.

Og tirsdag fik vi så svar fra Snapchat.

»Vi skriver for at fortælle dig, at vi har undersøgt din rapport nærmere og er kommet frem til, at det indrapporterede materiale ikke overtræder vores retningslinjer for brugerne,« skriver det sociale medie.

Med andre ord: Det er ikke en overtrædelse af Snapchats regler at sælge stoffer.

Derfor findes profilerne i skrivende stund stadig på det sociale medie.

Søger man på de forskellige slangord for stoffet i dag, er der stadig et hav af forskellige profiler med fokus på salg og levering af hash.

Her kan du se en liste over mange af de profiler, der stadig får lov at have sin daglige gang på det sociale medie. Vis mere Her kan du se en liste over mange af de profiler, der stadig får lov at have sin daglige gang på det sociale medie.

B.T. har rakt ud til Snapchat, der oplyser følgende i en mail:

»Vi vil undersøge de rapporterede og delte konti. Brug af Snapchat til at kommunikere om køb eller salg af stoffer er strengt imod vores regler. Hvis vi bliver opmærksomme på ulovlig narkotikahandel, fjerner vi den og træffer passende foranstaltninger.«

Da B.T. tidligere i april skrev til en af profilerne, om den solgte hash, var der under en time efter et svar:

»Ja. Hvad skal du bruge?,« lød det.

B.T. spurgte herefter, hvad det kostede, og om det var muligt at få leveret hashen til det indre København.

»Kommer an på, hvor meget du skal bruge,« skrev profilen tilbage.

I den forbindelse udtalte kriminolog ved Lund Universitet David Sausdal, at de mange profiler ikke var overraskende.

»Økonomien på Pusher Street har jo været enorm, så de penge skal tjenes et andet sted. Der kan de kriminelle så vælge at være analoge og gå ud på gader og stræder, eller også kan de vælge at gå digitalt,« udtalte kriminologen og fortsatte:

»Og der er min vurdering, at en stor del af salget vil blive flyttet over på eksempelvis sociale medier.«