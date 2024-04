Ja, den er god nok, indrømmer tidligere mediechef.

Retssagen om Donald Trump og de såkaldte tys tys-penge fortsætter ved retten i New York torsdag. Og her er der kommet en særdeles opsigtsvækkende indrømmelse.

Ifølge anklagerne er to kvinder blevet betalt såkaldte tys tys-penge for at holde tæt om deres påståede affærer med Donald Trump.

Den ene er den tidligere Playboy-model Karen McDougal, som skulle være blevet betalt 150.000 dollar – godt en million kroner – for ikke at sige til nogen, at hun angiveligt har haft sex med Trump.

Stormy Daniels og Karen McDougal er de to kvinder, som ifølge anklagemyndigheden modtog tys tys-penge. Foto: Dimitrios Kambouris Ethan Miller/AFP/Ritzau Scanpix

Og ganske rigtigt, så blev Karen McDougal betalt beløbet for at sælge sin historie.

Det indrømmer den tidligere forlagsdirektør for American Media (AMI) David Pecker i retten torsdag.

Han tilføjer, at han beordrede chefredaktøren på National Enquirer, Dylan Howard, om at købe rettighederne til Karen McDougals historie ved at betale hende en million kroner efter aftale med Trump-administrationen.

Det var dog aldrig hensigten, at historien skulle bringes, understreger han.

I stedet skulle aftalen, som blev underskrevet i 2016 op til præsidentvalget, sikre, at Karen McDougal ikke fortalte andre om historien.

»Vi ønskede ikke, at historien skulle bringe Trump i forlegenhed eller skade valgkampagnen,« siger David Pecker i retten torsdag ifølge Sky News.

Samtidig tilføjer han, at aftalen var, at Trump-administrationen med advokat Michael Cohen i spidsen skulle tilbagebetale beløbet.

Det blev imidlertid aldrig til noget.

David Pecker ville hjælpe sin tidligere ven Donald Trump ved at købe historier om påståede affærer. Foto: Marion Curtis/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge David Pecker skulle tilbagebetalingen ske gennem AMI's økonomiafdeling. Men det ville samtidig betyde, at der var en risiko for, at redaktører og ansatte ville blive bekendt med købet. Og endvidere var han blevet i tvivl om, hvorvidt aftalen mellem parterne var lovlig. Derfor bakkede han ud og krævede ikke tilbagebetaling, siger han.

Men hvorfor er Karen McDougal-historien interessant netop nu?

Centralt i sagen er pornoskuespilleren Stormy Daniels, som angiveligt også fik tys tys-penge i 2016. Hun er den anden kvinde, som ifølge anklagerne modtog tys tys-penge.

Ifølge Stormy Daniels betalte Michael Cohen hende 30.000 dollar – knap 900.000 kroner for at tie stille om en affære, hun påstår at have haft med Donald Trump.

Donald Trump nægter sig skyldig. Foto: Jefferson Siegel/EPA/Ritzau Scanpix

Michael Cohen har erkendt, at han betalte Stormy Daniels pengene.

Betalingen i sig selv er ikke ulovlig. Men den er angiveligt blevet bogført som en forretningsudgift i form af advokatsalær, og anklagerne mener dermed, at Trump har forfalsket forretningsdokumenter, hvilket er ulovligt i New York, skriver Ritzau.

Og anklagemyndigheden vil altså bruge Karen McDougal-historien som bevis for, at betalingerne skulle beskytte Trump op til præsidentvalget, skriver CNN.

Præcis som ifølge anklagemyndigheden var hensigten med tys tys-pengene til Stormy Daniels.

Donald Trump nægter sig skyldig i alle anklager. Han har tidligere udtalt, at sagen i bund og grund handler om 'politisk forfølgelse'.