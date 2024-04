Det er en dyr fornøjelse, hvis du skal flyve til Tyskland for at se Danmarks EM-kampe i juni på stadion eller nyde weissbier og bratwurst, mens du ser kampene på storskærm.

Det danske landshold spiller de indledende kampe i Frankfurt, München og Stuttgart, og flypriserne er ganske enkelt eksploderet, viser opgørelse hos Momondo, der er en rejsesøgemaskine.

Skal man flyve til Frankfurt for at se Danmark-England 20. juni er flyprisen helt vild.

Flybilletter til Frankfurt fra København er 47 procent dyrere end sidste år, oplyser Momondo.

For danske fodboldfans er det dyrt at rejse med fly til nabolandet Tyskland for at se det kommende EM. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Skal man flyve til München for 25. juni er prisen for en billet også langt dyrere end sidste år.

Fly til den sydtyske storby er nemlig 37 procent dyrere i forhold til samme periode i 2023.

Også søgninger på flyrejser til storbyerne i Tyskland er eksploderet.

Antallet af søgninger på fly til Frankfurt og München er firdoblet i forhold til sidste år, lyder det fra Momondo.

»Der er ingen tvivl om, at de tyske værtsbyer bliver velbesøgt af danskerne i år, da vores data viser, at der allerede nu i stor stil søges efter flybilletter til Tyskland,« siger Per Christiansen, der er rejseekspert hos Momondo.

