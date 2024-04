Hvis man spørger Mette Frederiksen, har hun aldrig lovet, at staten ville dække millionregningen for oprydningsarbejdet efter Nordic Waste-skandalen.

Spørger man derimod hendes egne partifæller i Randers, var det en lidt anden opfattelse, de fik, da statsministeren og hendes følge troppede op ved jordskredet i det østjyske i januar.

Her sagde Mette Frederiksen nemlig for rullede kameraer, at det ville være »fuldstændig urimeligt«, hvis regningen skulle ende hos »børnehavebørnene eller de gamle« i Randers.

Selvom miljøminister Magnus Heunicke onsdag aften sagde, at regeringen ikke har tænkt sig at sende flere penge afsted til den kriseramte kommune, der regner med et hul i budgettet på 370 millioner kroner, tror Steen Bundgaard, Socialdemokratiets gruppeformand i Randers Byråd, ikke på, at det ender sådan.

Mette Frederiksen har nemlig lovet noget andet, og dermed fanger bordet, mener han.

»Det er rigtigt nok, at Heunicke siger, der ikke er flere penge til os fra hans område, men han sidder jo ikke på hele kassen. Jeg hører det fra Mette Frederiksen sådan, at kassen bestemt ikke er lukket i,« siger Steen Bundgaard.

Hvad baserer du den antagelse på, når Mette Frederiksen i går sagde, at det ikke er staten, der er ansvarlig?

»Fordi vi selvfølgelig tror på det, Mette Frederiksen har lovet, når hun siger, at det her ikke må gå ud over borgerne i Randers. Det kommer det til, hvis vi ikke får hjælp fra staten ret hurtigt,« siger han.

Mette Frederiksen sagde også onsdag, at Kammeradvokaten er i gang med at undersøge, hvem der potentielt kan holdes juridisk ansvarlig for sagen, og dermed skal betale regningen i sidste ende.

»Det er vi meget enige i. Det spor skal selvfølgelig afsøges alt det, man kan. Det kan vi desværre bare ikke vente på, for vi står med problemerne med økonomien lige nu. Ærligt talt, vi er helt på røven, hvis vi ikke får hjælp, og bordet fanger, når man har sagt, vi ikke skal stå alene med det,« siger Steen Bundgaard.

Mette Frederiksen og Magnus Heunicke besøgte den 22. januar 2024 jordskreddet ved Ølst. Det var her, Mette Frederiksen sagde, at regningen ikke hænge på kommunens børn og ældre. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Mette Frederiksen og Magnus Heunicke besøgte den 22. januar 2024 jordskreddet ved Ølst. Det var her, Mette Frederiksen sagde, at regningen ikke hænge på kommunens børn og ældre. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ifølge Liberal Alliances Lars-Christian Brask kan man ikke bebrejde hverken byrådspolitikerne eller borgerne i Randers, hvis de har forstået Mette Frederiksen sådan, at regeringen ville byde sig til, hvis det endte med, at Randers Kommune ville få alvorlige økonomiske problemer som følge af jordskreddet.

»Hun er jo blevet fanget i sit eget spin, fordi hun står derude og siger direkte til borgerne, at det her er er nationalt anliggende, og at hverken børnene eller de gamle skal betale,« siger han.

Lars-Christian Brask mener, det er en skærpende omstændighed for Mette Frederiksen, at der få dage før hun besøgte Ølst var blevet offentliggjort en rapport, der viste, at regningen i værste fald kunne ende med at blive på helt op til 2,2 milliarder kroner.

»Jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg så, hvad hun havde sagt derude i Ølst. Det er jo en meget stor politisk beslutning at sige. Det kan godt være, at hun ikke kan fanges i at have løjet, hvis man helt nøje går ned i ordene, men perception is reality – og det ved hun godt,« siger Lars-Christian Brask.

B.T. har siden onsdag forgæves forsøgt at få en kommentar fra Mette Frederiksen.