Ventetiden har været utroligt lang, men endelig træder danske Mikkel Jensen ind på den absolut største scene af dem alle.

Endda med en hel nations massive forventningspres hvilende på sine skuldre.

Og nej, det er ikke presset fra Danmark, han kan mærke. Det er derimod millioner af franskmænds drøm om, at Mikkel Jensen og holdkammeraterne hos Peugeot triumferer i det legendariske 24-timersløb på Le Mans, der i år fejrer 100-års jubilæum.

»Det bliver fuldstændig vildt,« fortæller den 28-årige danske racerkører til B.T.

Ventetiden er endelig forbi. Nu skal Mikkel Jensen køre Le Mans for Peugeot. Foto: Peugeot Sport Vis mere Ventetiden er endelig forbi. Nu skal Mikkel Jensen køre Le Mans for Peugeot. Foto: Peugeot Sport

De franske hjemmebanedrømme vender vi tilbage til.

»Det er fedt, at vi endelig er kommet hertil. Det er to et halvt år, siden jeg skrev kontrakt med Peugeot, og nu skal vi køre vores første Le Mans sammen,« siger den danske racerstjerne, som ikke lægger skjul på, at optakten til verdens største racerløb har været hård.

Tre gange har den franske bilgigant vundet Le Mans, men Peugeots comeback til topklassen i år har været præget af store udfordringer.

Konkurrenterne fra Toyota, Ferrari, Porsche og Cadillac er pænt sagt flere skridt foran franskmændene.

»Jeg ved ikke, hvor store forventninger vi har i år, men vi prøver at give alt og tage alt det med, vi kan få. Det er et langsigtet projekt,« fortæller Mikkel Jensen, som dog lover én ting.

»Vi vil ikke bare køre sikkert for at holde bilen på banen i 24 timer. Vi vil risikere noget og vise, hvad vi kan. Det er også, når vi presser bilen, at vi lærer mest, så vi kan udvikle den.«

Det bliver danskerens fjerde Le Mans, men det første i kongeklassen, som kæmper om den samlede sejr.

Og der er ingen tvivl om, at han kan mærke forskel.

Peugeot vandt senest Le Mans i 2009, da franskmændene besejrede Tom Kristensen og Audi. Nu kører Mikkel Jensen for den franske bilgigant. Foto: Peugeot Sport Vis mere Peugeot vandt senest Le Mans i 2009, da franskmændene besejrede Tom Kristensen og Audi. Nu kører Mikkel Jensen for den franske bilgigant. Foto: Peugeot Sport

»Man kan mærke det kæmpe pres, der er, når du kører for et stort bilmærke. Alle franskmænd holder med Peugeot, så det bliver kæmpestort,« siger Mikkel Jensen.

»Og Danmark er nok det land efter Frankrig, der giver størst support på Le Mans. De danske fans holder med alle os danske kørere.«

Men det er ikke kun fansenes forventninger, der gør presset større, når man er fabrikskører.

»Der er så meget markedsføring. Vi er ambassadører. Det er ikke bare at køre racerbil. Vi har 1.000 gæster fra vores hovedsponsor, Total, og gæster fra andre sponsorer.«

»Der er rigtigt mange penge involveret, og det er vigtigt, at vi hjælper Peugeot med at give noget tilbage til sponsorerne.«

»Vi har en anden rolle og kan mærke presset på en helt anden måde, end når man kører for et lille privat hold,« fortæller Mikkel Jensen, der tager det som et kæmpe skulderklap, at en gigant som Peugeot kiggede hans vej.

Mikkel Jensen (th.) deler bil med den tidligere Formel 1-kører Jean-Éric Vergne. Foto: Peugeot Sport Vis mere Mikkel Jensen (th.) deler bil med den tidligere Formel 1-kører Jean-Éric Vergne. Foto: Peugeot Sport

Den danske racerstjerne fortalte sidste år til B.T., hvordan særligt én mand havde en kæmpe aktie i netop dét.

Derfor drømte Mikkel Jensen dengang om at komme til at dele sin Peugeot 9X8-racer med den franske superstjerne og tidligere Formel 1-kører Jean-Éric Vergne. Den drøm er siden blevet en realitet, og nu indtager de to – sammen med en anden tidligere Formel 1-stjerne i Paul Di Resta – den største scene på Le Mans.

»Det er megafedt. De har al den erfaring, jeg ikke har endnu. De har vundet store titler.«

»Vi har et rigtig godt samarbejde, og det er sundt, at vi kommer forskellige steder fra. Vi bringer noget forskelligt, så jeg kunne ikke ønske mig at dele en bil med andre end dem,« fortæller han.

Danskerens Peugeot-racer har haltet efter konkurrenterne i starten af VM-sæsonen. Foto: Peugeot Sport Vis mere Danskerens Peugeot-racer har haltet efter konkurrenterne i starten af VM-sæsonen. Foto: Peugeot Sport

Mikkel Jensen håber naturligvis på, at han og Peugeot kan leve op til hjemmebane-helterollen.

»Men vi har ikke været så godt med, så det er svært at sige. Le Mans handler dog ikke kun om at køre hurtigt. Det handler også om overlevelse.«

»Jeg ønsker alt det bedste for de andre danskere. Jeg håber på det bedst mulige danske løb for os kørere, for sporten og for de danske tilskuere dernede.«

Le Mans køres fra lørdag klokken 16 til søndag klokken 16. Umiddelbart efter løbet kan du læse B.T.s dom over danskerne på bt.dk.