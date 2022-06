Lyt til artiklen

»Det er nok sidste gang, jeg får lov at have et sjovt løb uden pres.«

Den danske racerstjerne Mikkel Jensen går ind til årets legendariske 24-timersløb på Le Mans med håbet om et 'hyggeligt' løb.

Det bliver den 27-årige danskers tredje Le Mans men også det sidste i denne omgang, hvor han ikke kører med, hvor det er allersjovest.

For næste år sidder Mikkel Jensen bag rattet i Peugeots nye bæst af en racerbil med ét altoverskyggende mål:

At vinde det ikoniske racerløb.

Og Mikkel Jensen kan i høj grad takke en tidligere Formel 1-stjerne for den unikke mulighed og drømmekontrakten med Peugeot.

»Jeg turde slet ikke drømme om det,« fortæller Mikkel Jensen til B.T.

I år kører han for det noget mindre Kessel Racing i en Ferrari med landsmanden Frederik Schandorff og japaneren Takeshi Kimura i den såkaldte GTE Am-klasse, der som navnet antyder kræver en amatørkører i bilen. Den plads udfylder japaneren.

Mikkel Jensen prøver at nyde Le Mans i år, inden det næste år går løs med stort pres som fabrikskører for Peugeot. Foto: DASU Vis mere Mikkel Jensen prøver at nyde Le Mans i år, inden det næste år går løs med stort pres som fabrikskører for Peugeot. Foto: DASU

»Vi skal forsøge at få Kimura op i fart – det ved han godt selv, så jeg udstiller ham ikke. Lykkes det, har vi gode chancer,« siger Mikkel Jensen, der er stjernen i bilen.

Vi spoler tiden tilbage til 2020, hvor Le Mans på grund af coronapandemien bliver kørt i september.

Mikkel Jensen debuterer i verdens hårdeste motorløb med en fransk stjerne som holdkammerat, og det skal vise sig at blive guld værd.

»Jeg havde set, at Peugeot ville komme med en bil, men jeg tænkte, at det var uden for min rækkevidde. Jeg havde aldrig tænkt mig at kontakte dem,« fortæller han.

Det behøvede han heller ikke.

Jean-Éric Vergne sørgede for det hele.

Franskmanden med 58 Formel 1-grandprixer på cv'et kørte for Peugeots søsterfirma DS i Formel E-serien. Han var med andre ord næsten selvskrevet til den franske gigants store satsning på en samlet Le Mans-sejr.

»Han spurgte mig, om han ikke skulle lægge billet ind for mig. Han ville gerne have mig som holdkammerat,« fortæller Mikkel Jensen.

»Jeg sagde, at det måtte han gerne. Men jeg troede stadig ikke rigtigt på det.«

Få måneder senere havde danskeren sat sin underskrift på drømmekontrakten.

»Det var der, det store eventyr startede. Det gik så hurtigt det år, og det var altså et år, hvor mange andre havde store problemer med at komme ud at køre på grund af corona,« fortsætter han.

»Om det er på grund af Vergne, at jeg har fået sædet, ved jeg ikke. Der skal også resultater til. Men når deres stjernekører med to Formel E-mesterskaber i træk anbefaler mig, er det et kæmpe skulderklap.«

Jean-Éric Vergne kørte Formel 1 for Toro Rosso i tre sæsoner, men det var først i Formel E, at han for alvor brød igennem og blev en stjerne. Foto: BERTRAND GUAY Vis mere Jean-Éric Vergne kørte Formel 1 for Toro Rosso i tre sæsoner, men det var først i Formel E, at han for alvor brød igennem og blev en stjerne. Foto: BERTRAND GUAY

»Det er helt sikkert noget, de ikke lige ser uden om. Det var hans ord, der gjorde, at de fik øje på mig,« fortsætter Mikkel Jensen om Jean-Éric Vergnes indflydelse.

»Jeg har takket ham mange gange,« griner Mikkel Jensen og understreger, at de to kørere har et 'rigtig godt samarbejde'.

Da B.T. snakkede med ham, var det endnu ikke afgjort, hvordan Peugeot ville fordele de seks kørere på de to biler. Mikkel Jensen havde et stort ønske om at komme til at dele bil med den franske stjerne.

Onsdag offentliggjorde Peugeot så, at den drøm går i opfyldelse, når den nye bil debuterer i verdensmesterskabet for sportsvogne (WEC) på Monza i juli.

Her fremgik det dog ikke, om det bliver den faste bemanding, eller om den kun er gældende for Monza. Den tidligere Formel 1-kører Paul Di Resta bliver tredje mand i bilen.

Inden debuten på Monza skal sidste hånd lægges på det nye franske vidunder.

Mikkel Jensen (tv.) med Takeshi Kimura og Frederik Schandorff, som han kører med i år. Foto: IMAGO/BRUNO VANDEVELDE / MPS AGE Vis mere Mikkel Jensen (tv.) med Takeshi Kimura og Frederik Schandorff, som han kører med i år. Foto: IMAGO/BRUNO VANDEVELDE / MPS AGE

»Jeg tager direkte fra Le Mans til Spanien for at køre en 36-timers test. Det bliver den afgørende test af bilen, inden vi begynder at køre løb med den.«

»Bilen er sindssygt fed med omkring 700 hestekræfter. Der er mere teknologi i bilen, end jeg har været vant til. Det handler om at være klog og optimere bilen hele tiden. Det kræver meget mere mentalt end at køre en GT-bil som Ferrarien i år.«

Når den nye Peugeot ruller ud på asfalten på Monza, handler det kun om én ting for Mikkel Jensen og holdet, som også har franske Loïc Duval, der i 2013 vandt Le Mans med Tom Kristensen, på kontrakt.

»Vi skal lære. Jeg forventer ikke, vi har en chance for at vinde på Monza, men det er fedt at være til stede.«

»Det vigtigste er at få en masse data fra en rigtig løbsweekend, hvor vi kører med trafik på banen. Det er noget andet end en testdag, hvor man er eneste bil på banen og kører sin egen rytme.«

Kevin Magnussen skulle have været holdkammerat med Mikkel Jensen hos Peugeot, inden han takkede ja til sit eventyrlige Formel 1-comeback med Haas.

Mikkel Jensens sidste 'hyggelige' Le Mans starter lørdag klokken 16.