Året er 2011, og scenen er et prestigefyldt gokartløb i Italien for unge håbefulde racerkørere.

Danske Nicklas Nielsen slår Charles Leclerc i kampen om sejren.

Her 11 år senere er de begge på kontrakt hos giganten Ferrari, hvor sidstnævnte kæmper om titlen i Formel 1, mens danskeren har øjnene rettet mod succes i sportsvogne.

Men det kunne være gået helt anderledes.

I weekenden kører 25-årige Nicklas Nielsen det ikoniske 24-timersløb på Le Mans for tredje gang.

Men denne gang er anderledes, for bilen er ny, og presset er større.

Det er i år, den danske racerstjerne skal levere, hvis drømmen for alvor skal udleves de kommende år.

Næste år kommer Ferrari nemlig med en bil, der kan vinde Le Mans samlet, og den satsning kan give Nicklas Nielsen mulighed for at køre i hjulsporene på de danske Le Mans-vindere Tom Kristensen og John Nielsen.

Hvis han altså bliver valgt til kørerbesætningen af Ferrari.

»Jeg vil ikke lægge skjul på, at det selvfølgelig er et mål for mig. Vi er godt i gang med arbejdet, og bilen er færdig inden så længe,« fortæller Nicklas Nielsen til B.T.

Sidste år vandt Nicklas Nielsen GTE Am-klassen på Le Mans – og i øvrigt verdensmesterskabet i samme klasse – men i år kører han i den større LMP2-klasse.

»Jeg håber, at LMP2 kan være med til, at jeg får et sæde i Ferraris Hypercar næste år,« fortsætter han.

Nicklas Nielsen blev kåret til 'Årets Bilsportskører' i 2021 af Dansk Automobil Sports Union. Foto: DASU Vis mere Nicklas Nielsen blev kåret til 'Årets Bilsportskører' i 2021 af Dansk Automobil Sports Union. Foto: DASU

»Det er fedt at få erfaring med en bil, der minder om en Hypercar. Jeg er på rette vej, og så må vi se, om det rækker til en plads.«

Hypercar-klassen har erstattet LMP1 som den ypperste klasse på Le Mans, og ud over Ferrari kommer flere andre store bilmærker med nye biler – blandt andre Peugeot, hvor danske Mikkel Jensen skal køre.

Hvilke kørere Ferrari vælger til italienernes skud på en samlet Le Mans-sejr er endnu uvist.

Men snakken i motorsportsverdenen går allerede på, om der kunne blive plads til Ferraris Formel 1-stjerner.

Og så er vi tilbage ved Charles Leclerc – og hans forhold til Nicklas Nielsen.

»Det kunne være fedt at dele bil med ham. Det vil jeg ikke udelukke!« siger Nicklas Nielsen.

Verdensstjernen Leclerc blev for nylig spurgt om, hvilke rivaler fra gokart-dagene der burde være nået til Formel 1.

Og her fremhævede han Nicklas Nielsen.

»Det er fedt, at han nævner mig. Det viser, at han husker tilbage på den tid og dem, han kæmpede med. Vi havde mange gode kampe.«

»Det er selvfølgelig ærgerligt, at jeg så ikke fik chancen for at prøve en Formel 1-bil, men jeg er landet et rigtig godt sted som fabrikskører for Ferrari. Det er jo kæmpestort, at jeg kan leve af det, jeg elsker,« siger Nicklas Nielsen.

De to racerstjerner snakker stadig godt sammen, når de mødes hos Ferrari i Maranello.

»Så snakker vi lidt om gamle dage, hvor vi var gode venner. Det er ikke altid racerløb, det handler om. Når jeg møder ham, er det, som om at vi snakkede sammen i går. Vi snakker om de samme ting som dengang, men det er ikke sådan, at vi spiser middag i flere timer,« fortæller Nielsen.

Nicklas Nielsen (i midten) og Charles Leclerc (til venstre) på podiet sammen i 2011 efter et gokartløb i Italien. Foto: Privatfoto/Instagram Vis mere Nicklas Nielsen (i midten) og Charles Leclerc (til venstre) på podiet sammen i 2011 efter et gokartløb i Italien. Foto: Privatfoto/Instagram

»Han var en af de konkurrenter, jeg havde det godt med uden for banen. Han var meget hård men også meget fair, og jeg var på samme måde. Der var gensidig respekt, og det er fedt at se, hvor langt han er nået,« fortsætter danskeren, der også kan se sine tidligere konkurrenter Max Verstappen, George Russell og Esteban Ocon i motorsportens kongeklasse.

Nicklas Nielsen selv stod ved en skillevej efter sin anden sæson i Formel 4 tilbage i 2017.

»Formel 1 var altid målet, men jeg havde ikke penge til at komme videre fra Formel 4. Jeg kendte ikke mit næste skridt, og det hele var gået i stå.«

»En dag fik jeg et opkald fra Johnny Laursen, der er Ferrari-importør i Danmark.«

Ud over at skulle hjælpe Johnnys søn Conrad i gokart, fik Nicklas Nielsen chancen i Ferrari Challenge, som han endte med at vinde i 2018.

»Det blev springbrættet for mig til at komme ind hos Ferrari, og året efter stod jeg med en fabrikskontrakt.«

»De kunne se noget i mig, og de har bakket mig op hele vejen. Mine resultater i 2020 og 2021 har bevist, at jeg var det rigtige valg.«

Nu venter en ny prøvelse i verdens hårdeste motorløb, hvor Nicklas Nielsen med en god præstation kan køre sig i stilling til et af motorsportens mest eftertragtede sæder i Ferraris Hypercar i 2023 – og hvem ved, måske med Charles Leclerc som makker en dag.

I år deler Nicklas Nielsen ligesom sidste år bil med franske François Perrodo og italienske Alessio Rovera.

Årets Le Mans starter lørdag klokken 16.