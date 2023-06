Hun er allerede én af de hurtigste og største stjerner, når det kommer til kvindelige racerkørere, men Michelle Gattings ambitioner stopper ikke dér.

Den danske racerstjerne vil opnå meget mere end det – og i særdeleshed slå de mænd, hun konkurrerer imod.

Og på det punkt har Gatting og Iron Dames-projektet, som hun er en del af, gjort kæmpe fremskridt fra sidste års Le Mans til dette års, der køres i weekenden.

Michelle Gatting fortæller til B.T., hvordan flere historiske resultater har medført markant mere respekt omkring hende og holdkammeraterne i motorsportens verden.

Michelle Gatting (th.) med holdkammeraterne Sarah Bovy (tv.) og Rahel Frey. Foto: ANDREA LORENZINA Vis mere Michelle Gatting (th.) med holdkammeraterne Sarah Bovy (tv.) og Rahel Frey. Foto: ANDREA LORENZINA

»Vi fik nogle resultater sidste år, som gjorde, at folk ser på os på en anden måde. De trykker vores hånd og siger 'det er fandeme i orden det der',« fortæller den 29-årige dansker.

»Jeg kan mærke, når jeg går rundt på banerne, at folk hilser, ser os, og ved, hvem vi er. De nævner os ved fornavn. Der bliver snakket i krogene om, at de tre tøser i den lyserøde bil sgu kan noget.«

»Jeg går ikke længere med hovedet nede. Jeg skyder brystet frem og vil vise, hvem jeg er,« fortsætter Gatting.

»Det har været enormt vigtigt for mig personligt, at vi endelig fik resultater og kom på podiet. Vi vandt vores klasse på Spa. Det er den vej, det skal blive ved med at gå,« siger Gatting, som drømmer om at stå på Le Mans-podiet i år.

Michelle Gatting har vundet en klassesejr i 24-timersløbet på Spa, et løb i den europæiske Le Mans-serie og stået på podiet i VM-serien. Alle historiske resultater for en bil med tre kvindelige kørere. Foto: Iron Dames Vis mere Michelle Gatting har vundet en klassesejr i 24-timersløbet på Spa, et løb i den europæiske Le Mans-serie og stået på podiet i VM-serien. Alle historiske resultater for en bil med tre kvindelige kørere. Foto: Iron Dames

Danskeren kører i år i hele tre store mesterskaber. VM-serien, WEC, den amerikanske IMSA-serie og det europæiske GT World Challenge. Det er der en helt særlig grund til.

»Så kan vi bevise vores værd i alle tre mesterskaber og konkurrere mod de bedste.«

Samtidig har Michelle Gatting et personligt mål om at stemple sit navn så mange steder som muligt for at åbne alle de rigtige døre for fremtiden.

»Lige nu er min fremtid med Iron Dames, men jeg drømmer om at blive fabrikskører.«

Iron Dames arbejder tæt sammen med den italienske bilgigant Lamborghini, der næste år indtager Le Mans i kongeklassen, Hypercar, og selvom det ikke umiddelbart ligger i kortene, at Gatting får et sæde dér, giver hun ikke op.

»Teamet har gjort det klart, at de vil have mig i en GT-bil, men jeg har stadig drømme om at teste en LMP2 (klassen under Hypercar, red.) og vise, hvad jeg kan i en bil med meget downforce.«

»Jeg har været en del af det her projekt i fem år, og de har åbnet døre for mig, som ingen andre har gjort før. Så det er en balancegang mellem at få nogle fede muligheder og samtidig være en del af det her projekt.«

I stedet er den kun 19-årige Doriane Pin i pole position til at blive den første kvinde i Hypercar for netop Lamborghini. Selvom Gatting glæder sig på hendes vegne, ærgrer det også den danske stjerne.

Hvis alt går, som Michelle Gatting håber, kommer konkurrenterne til at kigge langt efter bagenden af danskerens lyserøde Porsche. Foto: ANDREA LORENZINA Vis mere Hvis alt går, som Michelle Gatting håber, kommer konkurrenterne til at kigge langt efter bagenden af danskerens lyserøde Porsche. Foto: ANDREA LORENZINA

»Det er personligt svært for mig at acceptere, at de går den vej, men der er nogle ting, der går imod mig. Jeg er ti år ældre, og hun har en kæmpe vægtfordel, fordi hun er så lille.«

»Men det er vigtigt for vores projekt at få en Iron Dame i en Hypercar – og måske en dag i en Formel 1-bil,« understreger Gatting.

Danskeren kører sit femte Le Mans i år og det første i en Porsche, som hun deler med Rahel Frey og Sarah Bovy i GTE-klassen.

Le Mans køres fra lørdag klokken 16 til søndag klokken 16. Umiddelbart efter løbet kan du læse B.T.s dom over danskerne på bt.dk.