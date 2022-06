Lyt til artiklen

Det kræver ikke mange sekunders kig på deltagerlisten til årets 24-timersløb på Le Mans at nå frem til følgende konklusion:

De kvindelige kørere er i markant undertal.

Én af de fem er dansker, og hun arbejder benhårdt på, at tallet i fremtiden kommer til at se helt anderledes ud.

28-årige Michelle Gatting skal køre verdens hårdeste racerløb for fjerde år i træk – igen i år i en bil med tre kvindelige kørere.

»Tre blonde piger i lyserøde køredragter og en lyserød Ferrari. Det er et catchy projekt,« griner Michelle Gatting.

»For fem år siden var jeg aldrig gået med til at sætte mit navn på en lyserød racerbil og virkelig understrege, at jeg er kvinde,« fortæller hun til B.T.

For i sidste ende er hun racerkører ligesom alle de andre, der deltager i det ikoniske racerløb.

Michelle Gatting mener, at både det internationale og det danske motorsportsforbund skal skubbe unge piger i den rigtige retning, så kvinder kan blive bedre repræsenteret i motorsport i fremtiden. Foto: DASU Vis mere Michelle Gatting mener, at både det internationale og det danske motorsportsforbund skal skubbe unge piger i den rigtige retning, så kvinder kan blive bedre repræsenteret i motorsport i fremtiden. Foto: DASU

»Hvis du kører hurtigt, er det lige meget, hvordan du ser ud,« fortsætter danskeren, der skal dele bil med Rahel Frey og Sarah Bovy.

Den danske racerstjerne er en del af det unikke 'Iron Dames'-projekt, der skal støtte og promovere kvinder i motorsport.

Hun fremhæver et helt særligt øjeblik fra tidligere i år, der tydeligt viser, hvad projektet kan og skal kunne.

»Vi holder på gridden før et løb, da en lille pige på måske 4 år iført blomsterkjole kommer hen til os. Hendes øjne bliver kæmpestore, for hun er fuldstændigt fascineret af den her lyserøde racerbil og os tre kvinder, der er helte i hendes øjne,« fortæller Michelle Gatting.

»Det er dét, vi vil. Vi vil inspirere unge piger til at sige 'jeg vil være som Sarah, Rahel og Michelle'. Jeg kunne ikke sige, 'jeg vil være som hende der', for der var ingen kvinder at se op til. Det var Michael Schumacher og andre mænd,« fortsætter hun.

Michelle Gatting understreger, at kvindelige racerkørere ikke bare skal have muligheder for at få muligheder.

»Vi skal gøre os fortjent til det og præstere lige så godt som mændene. Det er rigtig vigtigt for mig at blive målt mod de bedste mænd.«

»Jeg ville ønske, jeg var 18 år i dag, fordi der er nogle piger, der får muligheder i dag, som jeg ville give min højre arm for at have fået,« fortsætter hun og fremhæver Maya Weug, der sidste år blev første kvinde på Ferraris akademi.

Det er denne lyserøde Ferrari, som Michelle Gatting skal forsøge at køre på podiet i Le Mans. Foto: IMAGO/THOMAS FENETRE Vis mere Det er denne lyserøde Ferrari, som Michelle Gatting skal forsøge at køre på podiet i Le Mans. Foto: IMAGO/THOMAS FENETRE

Samtidig er Michelle Gatting klar over, at Iron Dames-projektet under ledelse af Deborah Mayer er årsag til, at hun i dag kan udleve drømmen som professionel racerkører.

»Hun vendte mit liv på hovedet,« konstaterer den danske stjerne.

Men drømmen stopper ikke dér.

At være en af 'tre blonde piger i en lyserød Ferrari' skal ikke være karrierens højdepunkt.

»Nej, er du sindssyg! Forhåbentligt ikke.«

»Det er kun begyndelsen for mig det her. Jeg kan mærke allerede nu, hvor meget jeg har udviklet mig som racerkører det seneste år.«

»Hvis jeg bliver ved med det, er der flere, der finder ud af, hvem jeg er.«

Målet er at komme til at dele bil med nogle af de bedste mandlige racerkørere i fremtiden.

Tre år i træk er Michelle Gatting blevet nummer ni i sin klasse på Le Mans. Det skal forbedres i år, siger hun. Foto: Jokum Tord Larsen Vis mere Tre år i træk er Michelle Gatting blevet nummer ni i sin klasse på Le Mans. Det skal forbedres i år, siger hun. Foto: Jokum Tord Larsen

»Jeg elsker det her projekt, og det er vigtigt for de kommende generationer, men det kunne også være fedt at sætte en stor fed streg under det og så tage skridtet videre,« siger Gatting.

»Der er altid nogle, der har det forkerte billede af kvinder i motorsport, fordi der har været nogle i sporten i mange år uden at levere. Så tankegangen mange steder er, at kvinder ikke er hurtige nok.«

»Derfor er det vigtigt, at vi leverer resultater i år. Jeg vandt Ferrari Challenge som den første kvinde nogensinde, og det var stort for mig, men det er ikke stort nok i motorsportens verden.«

»Vi skal vinde større løb end det, og når vi gør det, vil flere hold tænke, at det er naturligt at tage kvinder ind.«

Michelle Gatting tror fuldt og fast på, at der i fremtiden igen vil komme en kvindelig kører i Formel 1.

»Men jeg er 28, så det bliver desværre ikke mig, og det vil på en måde gøre ondt at se en kvinde i Formel 1, fordi hvis jeg havde været yngre, så var det mig, der havde fået den mulighed.«

»Men samtidig vil jeg være stolt over at have banet vejen ved at vinde racerløb og give dem nogle at se op til.«

Michelle Gatting og holdkammeraterne fyrer op for den lyserøde Ferrari, når Le Mans køres fra lørdag klokken 16 til søndag klokken 16.