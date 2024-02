Det kom som en stor overraskelse og nærmest et chok for mange, da det tirsdag i 11. time kom frem, at prins William havde meldt afbud til en mindehøjtidelighed for ekskong Konstantin grundet 'personlige årsager'.

Ifølge både britiske og danske kongehuseksperter er afbuddet mystisk og giver grobund for bekymring.

Det siger blandt andre TalkTV’s royale redaktør, Sarah Hewsons, ifølge Glouchestersirelive.

»Vi fik at vide fra Kensington Palace, at han ikke deltager grundet personlige årsager, og så ville de ikke gå mere i detaljer omkring det,« siger hun.

Offentligheden har ikke set prinsesse Kate siden før hendes operation. Arkivfoto. Foto: Alastair Grant/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Offentligheden har ikke set prinsesse Kate siden før hendes operation. Arkivfoto. Foto: Alastair Grant/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge Hewsons giver det 'selvfølgelig' en del spekulationer, når nu det vides, at kong Charles er syg med kræft, og at prins Williams kone, prinsesse Kate, i januar fik en operation i maven, som hun fortsat er ved at komme sig over.

»Der er åbenlyst fortsat en del interesse i, hvad de personer fra den kongelige familier, der fortsat varetager officielle pligter, foretager sig, og selvfølgelig vil det få alarmklokkerne til at ringe, når de trækker sig fra noget så markant som dette,« siger hun.

For prins Williams afbud var ikke bare sært og overraskende. Det kom også på et opsigtsvækkende tidspunkt.

Blot en time inden han skulle ankomme, meldte det britiske kongehus ud, at han ikke ville deltage i ceremonien.

Prinsen, der er gudsøn af den afdøde ekskonge, skulle ellers have læst op ved mindehøjtideligheden. Men det kom han altså ikke til.

Mens offentligheden først blev bekendt med prins Williams afbud tirsdag eftermiddag, så meldte prinsen dog personligt afbud til den græske ekskongefamilie allerede om morgen, melder britiske medier.

Men det gør ikke afbuddet mindre opsigtsvækkende,

Prins William havde et nært forhold til ekskong Konstantin. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Prins William havde et nært forhold til ekskong Konstantin. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Daily Mails kongehuskommentator, Richard Fitzwilliam, finder det 'meget mærkeligt'.

»Dette vil være en begivenhed, som William vil være ekstremt ærgerlig over ikke at have kunnet deltage i,« udtaler han til Daily Mail og kalder afbuddet 'bestemt uventet'.

Ifølge Fitzwilliam er den britiske kongefamilie tæt med den græske, og særligt Kong Charles havde et særligt tæt forhold til den afdøde ekskong Konstantin.

Også den danske kongehusekspert og historiker, Lars Hovbakke Sørensen, undrer sig over prins Williams afbud:

»Det er meget bemærkelsesværdigt, og der må være noget personligt bagved, for ellers ville man ikke melde afbud til så vigtigt et arrangement med så kort varsel. Det er meget usædvanligt,« siger han.

Han er enig i, at det får alarmklokkerne til at ringe:

»Det er sådan noget, der er et tegn på, at der må være sket noget helt usædvanligt bag kulissen,« siger han.

Det britiske kongehus er svækket af sygdom. Foto: Chris Jackson/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Det britiske kongehus er svækket af sygdom. Foto: Chris Jackson/AP/Ritzau Scanpix

Hoffet skyndte sig at meddele – kort efter at prins Williams afbud blev kendt – at prinsesse Kate fortsat er i bedring.

Men ifølge Sarah Hewsons har det kun medført flere spørgsmål:

»Det er jo klart, at når man ser et medlem af kongefamilien trække sig ud af så stor en begivenhed som denne, så begynder man at stille spørgsmål til, hvorfor,« siger hun.

Det var i midten af januar, at det britiske kongehus overraskende meldte ud, at prinsesse Kate var blevet indlagt og opereret i maven. Hoffet har ikke oplyst, hvad hun fejler, men har dog oplyst, at det ikke er kræftrelateret.

I forbindelse med sin sygdom er prinsessen sygemeldt fra sine kongelige pligter frem til efter påske. Offentligheden har ikke set hende, siden før hun blev indlagt.

