»Det var dér, hun blev angrebet.«

Et besøg hjemme hos barnebarnet endte fatalt for en britisk kvinde i weekenden.

Det var søndag, at politiet i Essex oplyste, at en kvinde dagen forinden var død under et brutalt hundeangreb i byen Jaywick.

Siden blev kvinden identificeret som den 68-årige Esther Martin.

På et pressemøde fortalte politikommissær Glen Pavelin efterfølgende, at to hunde havde været involveret i hændelsen.

»Vores betjente ankom inden for få minutter, men desværre døde en 68-årig kvinde på stedet,« forklarede han.

Begge hunde blev aflivet inde i huset.

»Jeg ved, at der er spekulationer om racen på de involverede hunde. Vi arbejder sammen med eksperter for at finde ud af det, og jeg vil ikke sige mere om det i dag,« forklarede politikommissæren søndag.

Her ses politiet arbejde på stedet i weekenden. Foto: Essex Police Vis mere Her ses politiet arbejde på stedet i weekenden. Foto: Essex Police

Men nu har Esther Martins datter, Sonia Martin, løftet sløret for nogle af sagens detaljer i et interview med BBC.

Blandt andet hævder hun, at der var tale om den forbudte hunderace XL Bully, der regnes som en af de farligste kamphunde.

Sidste år i september indførte Storbritannien et forbud mod netop den race.

På det tidspunkt viste en opgørelse fra organisationen Bully Watch, at 11 mennesker var blevet slået ihjel af American Bully XL-hunde siden 2021.

Ifølge Sonia Martin havde hendes mor været på besøg hos sit 11-årige barnebarn, da angrebet fandt sted.

Til BBC fortæller datteren, at moderen tidligere havde udtryk bekymring over hundene – der skal have omfattet XL Bully-racen – i ejendommen, som ifølge hende var farlige og aggressive.

Noget tyder ifølge datteren på, at nogle af hundene havde været oppe at slås, hvorefter Esther Martin skal have forsøgt at skille dem ad og distrahere dem.

»Det var dér, hun blev angrebet,« fortæller Sonia Martin.

Esther Martin blev 68 år. Foto: Essex Police Vis mere Esther Martin blev 68 år. Foto: Essex Police

Som følge af angrebet løb den 11-årige dreng ud af huset, mens han råbte på hjælp.

»Min bekymring var, at hvis min nevø ikke var løbet ud af huset, hvad kunne der så være sket med ham? Han er 11 år,« siger Sonia Martin.

En 39-årig mand blev i weekenden anholdt på grund af mistanke om farlige hundeforseelser.

Ifølge politiet er der et 'familiært' forhold mellem den anholdte og Esther Martin.

Sagen er endnu under efterforskning.