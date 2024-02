En kvinde er lørdag blevet bidt ihjel af to hunde i engelske Essex

Det skriver Sky News.

Politiet blev kaldt ud til et hus på Hillman Avenue lørdag morgen, hvor en kvinde var alvorligt såret efter at være blevet overfaldet af to hunde.

Hun blev senere erklæret død.

Politiet i Essex rykkede lørdag ud til en anmeldelse om, at en kvinde var blevet overfaldet af to hunde. Hun blev erklæret død på stedet. Foto: Essex Police.

Begge hunde blev aflivet på stedet.

En 39-årig mand er blevet anholdt mistænkt for at være i besiddelse af ulovlige hunde.

Glen Pavelin er chefpolitiinspektør ved politiet i Essex. Han siger:

»Denne hændelse kommer som et stort chok for lokalsamfundet, og jeg forstår godt folks bekymringer. Vi har betjente i området hele dagen, så kom og tal med dem, hvis du har oplysninger eller er bekymret.«

»Erfarne kriminalbetjente leder efterforskningen for at identificere præcis, hvad der er sket.«

Politiinspektøren kan ikke komme med nærmere oplysninger om dødsfaldet for nuværende.

»Jeg ved, at der vil være spekulationer om racen på de involverede hunde. Vi venter på bekræftelse fra eksperter, før vi offentliggør yderligere detaljer, og jeg vil bede folk om ikke at spekulere,« siger han.

Angrebet kommer kun få dage efter, at der i England er blevet indført et totalforbud mod at eje store kamphunde af racen American XL Bully medmindre, at man har en speciel tilladelse.

Uregistrerede hunde kan beslaglægges, og ejerne kan idømmes bøde og retsforfølges.