XL Bully.

Hunderacen er på mange briters læber disse dage.

Blandt andet har en ældre kvinde mistet livet efter et hundeangreb. Og nu er den gal igen.

For nu er en 8-årig dreng blevet bidt i hovedet af den ulovlige hunderace.

Det skriver Sky News på baggrund af meldinger fra Merseyside Police.

Den otte-årige blev angrebet i et fællesområde i en boligblok i Bootle omkring klokken 17.20 lørdag. Han er i kritisk tilstand.

Merseyside Police sagde, at en 49-årig kvinde og 30-årig mand, begge fra lokalområdet, var blevet anholdt på mistanke om ejeren af en hund, der var farligt, ude af kontrol og forårsagede skade.

Parret er ikke i familie med det sårede barn.

Betjentene har også beslaglagt den involverede hund. Politikreden sagde, at dyret 'menes at være en XL Bully'.

»Dette var et forfærdeligt angreb, som har efterladt et lille barn, der har behov for en akut operation for skader i hovedet,« siger kriminalinspektør Gary Stratton.

»Jeg vil forsikre folk om, at han får den bedst mulige pleje og behandling for sine skader, som beskrives som livsændrende.«

Tidligere på måneden trådte forbuddet mod XL Bully i kraft.

Omkring 40.000 af dyrene har fået dispensation fra forbuddet.

Ejere fik lov til at registrere deres kæledyr – for til gengæld at acceptere en række betingelser - herunder at deres hunde blev kastreret, chippet og forsikret – for at redde dem fra at blive aflivet.

Der er mindst 50.000 til 100.000 XL Bullys i Storbritannien, ifølge estimater fra dyregrupper.