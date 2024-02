Sygdom bringer familier sammen, siges det. Det samme sagde prins Harry i sit opsigtsvækkende interview fredag.

Nu lyder meldingen, at prinsen faktisk er villig til at komme tilbage og hjælpe det britiske kongehus, og at hans far tilsyneladende er positivt stemt over for det.

Det fortæller flere kilder tæt på både prins Harry og kong Charles til det britiske medie The Times.

Ifølge mediet forlyder det, at prins Harry har fortalt sine venner, at han er villig til at komme og hjælpe kongehuset, mens hans far, der netop er blevet diagnosticeret med kræft, er syg.

Prins Harry virkede i sit es i Whistler. Foto: Don MacKinnon/AFP/Ritzau Scanpix

»På alle praktiske niveauer, vil det give perfekt mening for familien at stå sammen for at støtte kongen, mens han er syg,« siger den unavngivne kilde tæt på prins Harry til The Times, ifølge Independent.

Meldingen vækker opsigt, da prins Harry de seneste år dels har meldt sig ud af styrken som arbejdende medlem af kongehuset, og dels har gjort sig noget upopulær blandt flere medlemmer af den kongelige familie ved at have givet flere interview og skrevet en bog, hvor han har sendt voldsomme anklager afsted mod kongehuset og dets medlemmer.

Men det bør, ifølge ham ikke være en hindring – slet ikke nu, hvor både kong Charles og prinsesse Kate er syge.

»Detaljer fra Clarence House-mødet (mødet mellem prins Harry og hans far i London i sidste uge, red.) og de underliggende samtaler er private, men følelsen er, at dette arrangement sagtens ville kunne fungere,« lyder det fra kilden.

Prins Harry virker ikke til at have noget imod lidt medieopmærksomhed. Foto: Don MacKinnon/AFP/Ritzau Scanpix

Noget tyder derfor på, at en forsoning og royal genforening måske kan være på vej, for en anden kilde fra kongehuset, der også ønsker at være anonym, har fortalt The Times, at kong Charles er venlig stemt overfor at blive forsonet med sin søn – og over for at se mere til ham, hvilket han mener, kunne gavne monarkiet.

Meldingerne kommer dagen efter, at prins Harry overraskede alle, da han gav et interview i tv-programmet 'Good Morning America', hvor han blandt andet talte om kong Charles' sygdom.

I interviewet med amerikanske 'Good Morning America' fortalte den britiske prins blandt andet, at han fik nyheden om sin fars sygdom over telefonen.

Han fortalte også, at han er sikker på, at kong Charles' diagnose vil betyde, at far og søn kommer tættere på hinanden efter de seneste år stridigheder.

Dog er det ikke alle, der er så sikre på, at en kongelig genforening er inden for rækkevidde.

Daily Mails kommentator Maureen Callahan er bestemt ikke optimistisk:

»Det er praktisk talt umuligt at forestille sig, at den royale familie – der er blevet så konsekvent fornærmet, såret og udnyttet af Harry og Meghan – at de nogensinde vil kunne betro ham et varmt sæde igen,« skriver hun.