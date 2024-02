Mens det britiske kongehus holder tand for tunge om kong Charles' sygdom, så er prins Harry mere åbenmundet.

I interviewet med amerikansk morgen-tv fortæller prinsen om sin fars, kong Charles, diagnose.

Den 39-årige prins har ellers fået en del kritik for, om hans lange flytur fra Californien til London for at besøge sin syge far i blot 30 minutter i virkeligheden var et reklamestunt for at skabe fokus på sig selv.

I en lille bid af interviewet fra 'Good morning America', der er blevet udgivet forud for hele interviewet, fortæller han ifølge The Mirror, at han føler sig heldig over få muligheden for at besøge sin far efter diagnosen:

Harry og Meghan i Whistler. Foto: Jennifer Gauthier/Reuters/Ritzau Scanpix

»Hør, jeg elsker min familie. Det faktum, at jeg havde mulighed for at tage med et fly og komme og besøge ham og tilbringe lidt tid med ham, det er jeg meget taknemmelig for,« lyder det fra prins Harry.

Interviewet er blevet til i den canadiske skisportsby Whistler, hvor prins Harry og hertuginde Meghan har været de seneste dage for at sætte fokus på turneringen Invictus Games, som er en sportskonkurrence for sårede soldaterveteraner, som prins Harry står bag.

Flere kongehuseksperter har påpeget, at den kongelige familie nok havde håbet på, at prins Harry og hans kone ikke ville tale om kongens sygdom under opholdet i Whistler.

Især har man peget på, at der nok ville være større sandsynlighed for, at det anstrengte forhold mellem prins Harry og hans kongelige familie ville blive bedre, hvis han holdt munden lukket.

Harry har prøvet flere forskellige sportsrekvisitter i Whistler. Foto: Jennifer Gauthier/Reuters/Ritzau Scanpix

Men den strategi har prinsen altså ikke fulgt.

Prins Harry er sikker på, at kong Charles’ diagnose vil betyde, at far og søn kommer tættere på hinanden efter de seneste år stridigheder:

»Ja, det er jeg sikker på,« siger han og tilføjer, at han mener, at enhver sygdom bringer familie tættere sammen, hvilket han også ser, når han tilbringer tid sammen med soldaterveteranerne.

Det er den kendte skuespiller Christopher Reeves søn, Will Reeves, der har lavet interviewet med prinsen.

THIS MORNING: A @GMA Exclusive: The all-new interview with Prince Harry on his life with Meghan, how his father King Charles is doing and his passion supporting wounded warriors. pic.twitter.com/SxDd9VeG6S — Good Morning America (@GMA) February 16, 2024

Hele interviewet forventes at blive udgivet i dag fredag mellem klokken 13 og 15 dansk tid.

Det forventes desuden, at prins Harry vil tale om sit liv med sin kone og om muligheden for, at han kan stifte statsborgerskab til amerikansk, skriver Daily Mail.

Det var mandag den 5. Februar, at det britiske kongehus udsendte en pressemeddelelse om, at kong Charles har kræft.

Det er ikke oplyst, hvilken slags kræft, han lider af, men det vides, at det ikke er prostatakræft.

Kongen er kommet i kræftbehandling og har den næste tid aflyst sin deltagelse i offentlige arrangementer.

Han vil dog fortsat ordne de statslige anliggender, som tilfalder ham som monark, har kongehuset oplyst.

